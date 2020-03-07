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Мыло vs антисептик: врач пояснил, что лучше защитит от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Мыло vs антисептик: врач пояснил, что лучше защитит от коронавируса
Иллюстративное фото
Из-за распространения коронавируса во всем мире увеличился спрос не только на маски, но и на антисептик для рук. По данным The New York Times, за первые два месяца 2020 года продажи антисептиков выросли на 73% по сравнению с прошлым годом.

«Ридус» связался с врачом-инфекционистом кандидатом медицинских наук Ильей Борисовичем Акинфиевым, который рассказал, оправдан ли такой спрос.

В доказательной медицине использование кожных антисептиков для профилактики гриппа и вирусных заболеваний неоднократно было доказано. Антисептики для рук более важны, чем, например, маски. Если сравнивать антисептик с мылом, то тут однозначно можно сказать, что выигрывает первый. Мыло — это щелочь, поэтому она не может защитить вас так, как это сделает спирт, который разрушает белки и саму структуру вируса. Поэтому советую всегда иметь при себе антисептик для рук, но если его нет, то тщательно мойте руки с мылом,
— прокомментировал «Ридусу» Акинфиев.
Антисептики для рук есть двух видов: хлорсодержащие и спиртовые. Первые известны своими щадящими свойствами по отношению к коже, однако они не так эффективны, как спиртовые. Во всех медицинских учреждениях всегда используются только спиртовые антисептики для рук.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует как можно чаще мыть руки с мылом (в течение не менее 20 секунд), чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. Когда рядом нет воды и мыла, то можно использовать дезинфицирующие средства, например антисептики для рук.

Рекомендуется, чтобы дезинфицирующие средства содержали от 60 до 95% спирта для уничтожения микробов. Многие женщины пренебрегают применением спиртовых дезинфекторов, так как они сушат кожу, однако сейчас существует большое количество антисептиков с экстрактом алоэ и эфирных масел, которые будут не только увлажнять руки, но и придавать раствору приятный запах.

Используйте антисептик каждый раз, когда ходите в уборную, посещаете магазины, кафе, общественный транспорт и другие места с большим скоплением людей.


Источник: Ридус
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