Живущая в Китае россиянка рассказала об ужасах карантина: "Мечтаю о ресторане"

Россиянка Туяра Саввина - мать двоих детей. Семья живет в Харбине. В городе до сих пор действует наивысший уровень опасности из-за высокого процента смертности из-за коронавируса. Всем детям Харбина, учителям и студентам запрещено покидать пределы квартиры, за нарушителями режима следят полицейские, если в доме заболевает один человек, всех соседей эвакуируют в специальные гостиницы.



О жестких правилась китайского карантина — в материале «МК».



- Туяра, сейчас в Китае карантин постепенно снимают. Но вас это не касается?



- Снимают не во всех городах. У нас в Харбине по-прежнему остается первый, наивысшей уровень эпидемиологической опасности. Тогда как в соседних, приграничных с РФ городах - Суйфеньхэ и Хэйхэ, уже его понизили до третьего уровня. Это означает, что города не закрыты, местные жители спокойно ходят на работу и учебу, возвращаются к нормальной жизни.



- Я слышала, что у вас народ не покидали свои дома больше месяца. Даже в магазин не выходили?



- Учительница моей дочери провела взаперти 40 дней. По закону, студенты и учителя в Харбине не имеют право совсем выходить на улицу. Университет обеспечивает их необходимыми продуктами, каждому студенту подарили несколько пакетов молока. Еду они заказывают из студенческой столовой с доставкой до первого этажа. Детям на улицу тоже запрещено выходить. Поэтому на улицах не увидите ни одного школьника или малыша детсадовского возраста, я уж не говорю о грудничках.



- У вас ведь тоже дети.



- У меня двое детей. Конечно, они хотят гулять, особенно младший просится на улицу. Но все, что мы можем ему предложить - подышать у раскрытого окна, он таким образом «гуляет». Психологически мы пережили все стадии карантина - отрицание, панику и принятие. Ко всему привыкаешь и к четырём стенам тоже.



- В Харбине сложилась такая же жесткая ситуация, как в Ухане?



- Да. В Харбине наивысший уровень опасности. Уровни определяются от количества заражённых, смертности и тяжелобольных. У нас, к сожалению, был высокий процент смертности, мы занимаем третье место после провинций Хубэй и Хэнань. А по тяжелобольным держимся на верхних строчках. Как только Харбин объявили карантинной зоной, город поделили на благополучные районы, где нет заражённых, и неблагополучные. Мы попали в самый эпицентр. Однажды вечером я открыла карту заражения по районам и увидела, что возле нашего дома четыре человека с подтверждённым диагнозом коронавирус. Все больные жили в радиусе менее 1 км от нас. 19 человек находятся в радиусе 3 км. Когда ситуация с инфицированными вышла из-под контроля, из дома нас начали выпускать по одному человеку один раз в два дня, да и то только по делу или за продуктами. На руки выдали талоны, где были указаны даты выхода из квартиры. Потом в каждом жилом комплексе установили ограждения, решетки, все входы и выходы забаррикадировали. Теперь выход у нас один, где круглосуточно дежурят охранники и дружина. Курьеров с продуктами и посылками до квартир не пропускают, пакеты они оставляют на улице. В супермаркетах, магазинах, на рынках покупатели заполняют журналы, где указывают имя, адрес, телефон, номер паспорта. Позже эту систему автоматизировали. Теперь каждый посетитель перед входом должен сканировать QR-код и зарегистрироваться самостоятельно.



- Если в доме кто-то заболевает, остальных жильцов проверяют?



- Если кто-то один заболел, весь подъезд сначала «запечатывают», на каждую квартиру клеят бумажку с распоряжением строгого запрета на выход. А вот несколько дней назад появились новые правила — теперь народ, который контактировал с зараженным, эвакуируют из домов в специальные гостиницы. Самих больных с семьями сразу отправляют в больницы.



- Никто не сбегает?



- Сбегать самовольно никто не пытается. С нарушителями разговор короткий — человека отправляют в полицейский участок и вменяют серьёзный штраф.



- Тех, кто приезжает в Китай из Италии, Кореи, Ирана тоже сажают на карантин?



- Тех, кто приезжает из этих стран в наш город, прямиком из аэропорта забирают в специальные 3-4-звездочные гостиницы на 14 дней, где они наблюдаются под присмотром врачей. Там им предоставляют трехразовое питание. Особенно это касается тех, кто летит транзитом через Корею, Иран, Италию и Японию. Если они каким-то образом сбежали и сами доехали до дома, то за ними все равно придут люди в штатском и увезут.



- Что говорят ваши власти - лекарства от коронавируса еще не появилось?



- К сожалению, ещё нет. Но над изготовлением вакцины медики работают день и ночь.



- Тяжело несколько месяцев сидеть дома?



- Очень тяжело. Я ведь сама сначала не хотела принимать этот факт, пыталась бежать в Юго-Восточную Азию. Мысль об изоляции на месяц пугала, хотя тогда мы не думали, что все так затянется. Помню, уже и билеты купила до Камбоджи, потом во Вьетнаме думали переждать эпидемию. Но Вьетнам быстро закрыл границу. Затем авиакомпании один за другим стали отменять рейсы, другие страны закрывали границы с Китаем. В итоге, все наши рейсы отменили, деньги за невозвратные билеты мне полностью вернули.



- Правда, что в Китае самодисциплина на высоком уровне?



- Самодисциплина определённо повысилась за время эпидемии. Люди даже перестали плевать на улице. Плюют в салфетку, которую доносят до мусорного ведра.



- Россияне возвращаются в Харбин?



- Нет , студенты точно не возвращаются. Наемные сотрудники возвращаются, но не массово.



- Вы занимаетесь турбизнесом. В вашей сфере совсем плохи дела?



- Турбизнес пострадал больше всего, хотя туристы уже готовы приехать к нам весной и успеть на цветение сакуры. Но сами понимаете: как сложится, так сложится. Пострадали все сферы, начиная от фондовых рынков, заканчивая люксовыми брендами.



- Как у вас обстоят дела с масками?



- Масок N95 в аптеках нет, медицинские трёхслойные тоже отсутствуют. Сегодня обошла несколько аптек в округе - нигде не нашла. Когда шел пик эпидемии, масок невозможно было даже онлайн заказать.



- Сейчас за распространением фейков в сети по поводу коронавируса стали наказывать?



- За распространение ложной информации предусмотрены штрафы или уголовный срок от 3 до 7 лет.



- Видела, что многие китайцы стали носить дождевики — таким образом защищаются от вируса.



- В дождевиках стоят сотрудники магазинов, кассиры. Наверное, не нашли специальных костюмов. Еще люди носят очки типа лабораторных. Таксисты огораживаются от пассажиров целлофановой пленкой. Наличка нигде не приветствуется, везде бесконтактная оплата. На рынках прилавки полностью огорожены целлофаном, в супермаркетах все продукты - в упаковке, в открытом виде уже ничего нет. Каждому жителю Харбина от мэрии города выдали бесплатно по бутылке спирта -дезинфектора.



- Во многих странах люди считают, что паника по поводу эпидемии раздувается напрасно. Что скажете?



- Ну пусть сюда приезжают, мнение у них на раз поменяется. Люди сидят на диване за тысячи километров, верят блогерам, которые утверждают, что вирус равносилен гриппу, туберкулёзу и другим болезням. Только от всех этих болезней есть лекарство, а от коронавируса — нет. Более того, от нового вируса смертность выше, чем у сезонных заболеваний . Это не я сказала, а председатель ВОЗ.



- Китай не собирается закрывать границы с Европой?



- От Китая уже все сами давно границы закрыли, какой смысл закрывать в ответ? Сами китайцы очень любят путешествовать. В основном развит внутренний туризм. Путешествуют два раза в году - в октябре и под китайский Новый год. За границу много катаются. Но сейчас экономика настолько рухнула, что ни о каких путешествиях люди не думают.



- Что для вас самое невыносимое в карантине?



- Нехватка свежего воздуха. Как только карантин закончится будем гулять, пока ноги не отвалятся. Ещё мечтаю сходить в любимый ресторан, заказать огромную порцию Том Яма и гонконгский чай со льдом