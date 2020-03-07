Провал на переговорах ОПЕК+ обвалил цены на нефть

Международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ распалась, что привело к рекордному падению цен на нефть, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась на 10,17 процента, до 41,23 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали на 9,4 процента, до 45,29 доллара за баррель. Обновлены минимумы с июня 2017 года.



"На нефтяном рынке всем будет больно. Крах этого соглашения означает, что мы увидим, как нефть будет торговаться в районе 40 долларов за баррель", - полагает старший стратег по сырьевым рынкам RJO Futures Джош Грейвс, чье мнение приводит агентство Блумберг.



Комментируя срыв сделки, министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что во время переговоров у участников сделки возникли противоречия с Россией: Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавируса.



Он также заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами - членами сделки ОПЕК+.