Вино вместо воды: в итальянской деревне из кранов потекло шампанское

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And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R— Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 5, 2020
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