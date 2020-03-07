График движения пассажирских поездов изменится в Казахстане

АО "Пассажирские перевозки" сообщает о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов, а также о временном приостановлении некоторых из них, пишет NUR.KZ.
- с 1 апреля 2020 года назначается новый пассажирский поезд № 19/20 "Нур-Султан-Нурлы жол-Атырау" вагонами "Тұлпар-Тальго", периодичностью через день и отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол по нечетным числам;
- с 3 апреля 2020 года увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением "Нур-Султан-Нурлы жол-Достык" до 2-х раз в неделю (вместо 1 раза) с отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы жол по пятницам и понедельникам;
- дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением "Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол" вагонами "Тұлпар-Тальго" с отправлением со станции Алматы-2 на 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020 года, а со станции Нур-Султан-Нурлы жол на 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта 2020 года;
- с 1 апреля 2020 года сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением "Алматы-2-Нукус" до станции Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со станции Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю);
- со 2 апреля 2020 года отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению "Мангистау-Нукус-Мангистау" в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением "Мангистау-Актобе" (перевозчик - ТОО "Otpan Logistic") и №648/647 сообщением "Мискен-Бейнеу" (формирование Узбекской ж/д);
- с 1 апреля 2020 года отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением "Алматы-2-Алтынколь" и №91/92 сообщением "Нур-Султан-Нурлы жол-Кызылорда";
- временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением "Алматы-2-Петропавловск" на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020 года, из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта 2020 года.
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