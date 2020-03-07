Депутат парламента Ирана скончалась от коронавируса

Фатима Рахбар депутат, которая должна была войти в парламент Ирана нового созыва, скончалась от коронавируса, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщают иранские СМИ, Рахбар была выбрана по итогам выборов в парламент одиннадцатого созыва, прошедших 21 февраля текущего года, как представитель Тегерана, прежде она имела опыт депутатской работы и входила в состав парламента седьмого, восьмого и девятого созывов.
На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксировано 4747 случаев заражения, из них - 124 со смертельным исходом. Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана, наибольшее число случаев зафиксировано в Тегеране.
Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы. По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.
Власти также постепенно переходят к формату видеоконференций при проведении мероприятий. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.
В Иране также ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае распознавания признаков этого заболевания, человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на религиозные обряды: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь.
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