Посол Китая назвал цирком вручение Сайрагуль Сауытбай премии за мужество в США

Международную женскую премию за мужество 4 марта этнической казашке из Китая вручил государственный секретарь США Майкл Помпео.



Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо назвал вручение этнической казашке из Китая Сайрагуль Сауытбай международной женской премии за мужество сплошным малоинтересным цирком.



"4 марта в Вашингтоне Сайрагуль Сауытбай удостоилась некой премии за непонятное мужество под режиссированием Госдепартамента. Это наглая провокация, направленная на вмешательство во внутренние дела Китая. Само мероприятие напомнило сплошной малоинтересный цирк, но раскрыло истинную цель и тёмные замыслы Вашингтона", – заявил Чжан Сяо.



По его словам, Вашингтон игнорирует очевидные успехи в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



"Вашингтон в последние годы до безумия поднимает вопрос СУАР, распространяя различную клевету, поливая грязью Китай, чтобы погрузить регион, в том числе Синьцзян-Уйгурский автономный район в межэтнические, межнациональные кровопролития, насадить вражду и в конце концов расправиться с Китаем", – подчеркнул посол.



Несмотря на это, как говорится в заявлении посла, попытки Вашингтона раз за разом проваливаются. Синьцзян-Уйгурский автономный район стал ещё более безопасным, стабильным и процветающим, жители всех национальностей вновь зажили мирной жизнью.



"Что касается этой "героини", признанной преступницей и в Китае, и в Казахстане, о каком мужестве можно вести речь? Её мужество – предать свою родину, очернить самыми гнусными и низкими выражениями страну, которая вскормила и вспоила её и её семью", – сказал Чжан Сяо.