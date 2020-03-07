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Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран

Просмотров:571 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран
Фото из открытых источников
Гражданам стран, где зафиксирована эпидемия, запретят въезжать в Казахстан.

В списки небезопасных к распространению COVID-19 стран внесли коррективы в Казахстане, передает Today.kz. Соответствующие изменения внесены главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан Жандарбеком Бекшиным.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, граждане, прибывающие из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденных профилактических мероприятий.

Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран


"Это 14-дневный карантин в медицинских учреждении, домашнее медицинское наблюдение и другие. Данные меры направлены на то, чтобы защитить граждан РК от распространения коронавирусной инфекции", - добавили в комитете.

Отметим, что в Казахстане свыше 3,6 тысяч человек взято на мониторинг из-за китайской пневмонии.

Ранее сообщалось, что четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в России.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 20:04
Как оказалось в Актау это не 14-дневный карантин в медицинских учреждениях, это колония, каторга, но никак не медицинское учреждение!
 
 

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