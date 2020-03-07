Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран

Гражданам стран, где зафиксирована эпидемия, запретят въезжать в Казахстан.В списки небезопасных к распространению COVID-19 стран внесли коррективы в Казахстане, передает Today.kz. Соответствующие изменения внесены главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан Жандарбеком Бекшиным.По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, граждане, прибывающие из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденных профилактических мероприятий."Это 14-дневный карантин в медицинских учреждении, домашнее медицинское наблюдение и другие. Данные меры направлены на то, чтобы защитить граждан РК от распространения коронавирусной инфекции", - добавили в комитете.Отметим, что в Казахстане свыше 3,6 тысяч человек взято на мониторинг из-за китайской пневмонии.Ранее сообщалось, что четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в России.