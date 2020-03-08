27 человек за сутки умерли от коронавируса в Китае

Число подтвержденных случаев коронавируса в Китае за сутки достигло 80 695, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 695 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 20 533 человека (5264 человека находятся в тяжелом состоянии), 57 065 человек выписаны из больниц, 3097 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.



За последние сутки по всей стране были выявлены 44 новых заражения, скончались 27 человек (все в провинции Хубэй).



Между тем в Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировали 367 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране выросло до 7134 человек. Из числа новых случаев 294 обнаружены в городе Тэгу, еще 32 - в провинции Кенсан-Пукто. По 12 новых зараженных в Сеуле и провинции Кенгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. За сутки скончались шесть человек, общее число погибших достигло 50.