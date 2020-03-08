Россиянка предложила Путину жениться на ней

Жительница российского города Иваново попросила президента РФ Владимира Путина жениться на ней, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Предложение прозвучало в ходе общения президента России с местными жителями. "Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение", - сказал Путин.



Президент также предположил, что после этого девушка получит известность по всей стране.



В интервью агентству жительница Иваново рассказала, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем. "Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом", - сказала собеседница.



Она добавила, что к президенту присматривается давно. "Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", - объяснила Юлия свое отношение к президенту.



В день визита Путина в город невест девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и поговорить с ним лично. "Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан", - сказала Юлия.



Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. "Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" Он ответил: "Интересное предложение, как вас зовут?" Я сказала: "Юлия", и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился", - отметила жительница Иваново.



Юлия добавила, что у нее был шанс и она его использовала. "Я думаю, что я смогла бы (быть женой президента. - Прим. ред.). Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да", - сказала она, добавив, что не загадывает надолго.

"Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии", - сказала девушка.