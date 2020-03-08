«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Марта
+6...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 382.05 KZT
  • €1 = 431.49 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россиянка предложила Путину жениться на ней

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Россиянка предложила Путину жениться на ней
РИА Новости©
Жительница российского города Иваново попросила президента РФ Владимира Путина жениться на ней, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предложение прозвучало в ходе общения президента России с местными жителями. "Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение", - сказал Путин.

Президент также предположил, что после этого девушка получит известность по всей стране.

В интервью агентству жительница Иваново рассказала, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем. "Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом", - сказала собеседница.

Она добавила, что к президенту присматривается давно. "Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", - объяснила Юлия свое отношение к президенту.

В день визита Путина в город невест девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и поговорить с ним лично. "Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан", - сказала Юлия.

Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. "Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" Он ответил: "Интересное предложение, как вас зовут?" Я сказала: "Юлия", и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился", - отметила жительница Иваново.

Юлия добавила, что у нее был шанс и она его использовала. "Я думаю, что я смогла бы (быть женой президента. - Прим. ред.). Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да", - сказала она, добавив, что не загадывает надолго.
"Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии", - сказала девушка.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 12:03
Путин сам орёл.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 12:03
Вчерась показывали Бабкину в судьбе человека.Она его и так и эдак заденет,вокруг него хлопочет,а он рдеет только лицом,ледышка,которого нужно окучивать и окучивать,чтобы ракочегарить.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 11:59
Она не в его вкусе.Он балдеет от блондинок с лёгкой печатью инфантильности на лице,скорей принимающих ухаживания.А эта орлом смотрит,как будто тут же через бедро на кровать мужика бросит и изнасилует.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
-2
  • ruskin
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 10:08
Путин и без её предложений всю Россию имеет как хочет.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика