«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Марта
+6...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 382.05 KZT
  • €1 = 431.49 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

8 Марта в Казахстане. Видео поздравления от детей

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 09:33
8 Марта в Казахстане. Видео поздравления от детей
Фото из открытых источников
Zakon.kz подготовил поздравительное видео для дорогих и любимых женщин Казахстана и всего мира. Главными героями стали дети сотрудников редакции. Подрастающее малыши ответили на вопросы, какое у них отношение к женщинам, должны ли представительницы прекрасного пола работать и могут ли они управлять страной? Дети трогательно рассказали о своих мамах и бабушках и адресовали всем женщинам добрые пожелания!

В Казахстане 8 марта является государственным праздником, в соответствии с законом РК «О праздниках в РК».

Благодаря этому празднику, жители Казахстана отдохнут 3 дня подряд.

С этим счастливым праздником казахстанок поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр государства Аскар Мамин и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.

С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Занимательные факты:

8 марта в Португалии – настоящий женский праздник, и представительницы слабого пола не празднуют его в окружении мужчин, а предпочитают собираться на девичники.

8 марта во многих странах мира – выходной день. Но на Мадагаскаре отдыхают только женщины, а в Китае и вовсе – никто не отдыхает.

8-го марта в Индии отмечается Холи или Праздник Красок.

8 марта в Англии – обычный серый день. Не празднуют женский праздник там.

Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза.

Дорогие читательницы zakon.kz! Поздравляем с этим чудесным весенним праздником! Будьте счастливыми и любимыми!



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика