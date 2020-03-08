8 Марта в Казахстане. Видео поздравления от детей

Zakon.kz подготовил поздравительное видео для дорогих и любимых женщин Казахстана и всего мира. Главными героями стали дети сотрудников редакции. Подрастающее малыши ответили на вопросы, какое у них отношение к женщинам, должны ли представительницы прекрасного пола работать и могут ли они управлять страной? Дети трогательно рассказали о своих мамах и бабушках и адресовали всем женщинам добрые пожелания!
В Казахстане 8 марта является государственным праздником, в соответствии с законом РК «О праздниках в РК».
Благодаря этому празднику, жители Казахстана отдохнут 3 дня подряд.
С этим счастливым праздником казахстанок поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр государства Аскар Мамин и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.
С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.
Занимательные факты:
8 марта в Португалии – настоящий женский праздник, и представительницы слабого пола не празднуют его в окружении мужчин, а предпочитают собираться на девичники.
8 марта во многих странах мира – выходной день. Но на Мадагаскаре отдыхают только женщины, а в Китае и вовсе – никто не отдыхает.
8-го марта в Индии отмечается Холи или Праздник Красок.
8 марта в Англии – обычный серый день. Не празднуют женский праздник там.
Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза.
Дорогие читательницы zakon.kz! Поздравляем с этим чудесным весенним праздником! Будьте счастливыми и любимыми!
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