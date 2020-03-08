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Меры по коронавирусу в нашей стране сильно напоминают показуху

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:33
Меры по коронавирусу в нашей стране сильно напоминают показуху
Фото из открытых источников
За последние три недели довелось прилично полетать по миру. Был в пяти разных аэропортах, считая алматинский. А поскольку эти недели как раз пришлись на период коронавирусной паники, очень интересно было понаблюдать, как с коронавирусом борются в разных странах мира.

Начнем с того, что проверки всех въезжающих тепловизорами нет нигде, кроме как у нас. Я был в Германии, Австрии, Азербайджане и России. Во всех этих странах есть официально зарегистрированные случаи заболевания коронавирусом. Друг вчера в Лондон прилетел – тоже никаких попыток устроить маски-шоу на въезде в страну. Можно, конечно, предположить, что в Англии, Германии и Австрии люди просто глупее, чем у нас, и не додумались до такой очевидной меры, как измерение температуры тела у всех въезжающих в страну. Но, мне кажется, дело просто в том, что эта мера совершенно бесполезна.

Начнем с того, что температура у человека может подняться по целому ряду причин. Определять склонность к определенному виду вируса по температуре – это примерно то же самое, как в советское время определяли склонность к измене родине по тому, был ли человек за границей. Слишком большое обобщение, скажем так. И потом – предположим, что у человека с высокой температурой действительно по итогам проверки обнаружили вирус. В этом случае нужно сажать на карантин всех, кто прилетел на самолете вместе с ним. А эти люди уже давно по домам разъехались, их-то никто не задержал, у них температуры нет.

И тут мы подходим ко второму интересному моменту. Для того, чтобы можно было найти тех, с кем потенциально контактировал зараженный, все въезжающие в страну сейчас заполняют декларации, в которых указывают свои контакты. Тоже казахстанское ноу-хау, нигде в мире этого нет. Вроде разумная мера, если бы не одно "но".

Эти декларации никто не читает. То есть вообще никто. Милые девушки в защитных костюмах собирают их в стопку, не заглядывая в текст. Я дважды эти декларации сдавал, и всякий раз обращал на это внимание. В декларации можно написать, что вас зовут Чингисхан Робеспьерович Цезарь и что вы живете в Вальгалле, в палате героев номер 32. Всем будет пофиг – до того момента, пока вас действительно не потребуется найти. Но тогда уже будет поздно.

Третий момент. Повышенное внимание к китайцам. Вчера рядом со мной в очереди на паспортный контроль стояла молодая китайская пара, прилетевшая из Стамбула. Я в какой-то момент подумал, что их прямо где-нибудь за углом расстреляют и скинут куда-нибудь в яму с известью, так яростно с ними обращались. Друзья, вирус вирусом, но не надо забывать, что у нас в стране все национальности пока равны. Это серьезная дискриминация, вообще-то. За такое в цивилизованном мире в суд подают, а то и сажают.

И вот еще момент. При мне муж-китаец как минимум трижды повторил на отличном английском, что в Китае не был последние полгода. Сотрудницы СЭС его не понимали, пока им не перевели соседи китайца по очереди. Если уж отправлять на международные рейсы людей, которые должны общаться с иностранцами по поводу их состояния здоровья, то как минимум это должны быть люди, знающие английский. Или к ним надо приставлять переводчика.

И последнее. Я уже как минимум две истории читал о том, что те, кто все-таки попадает в карантин, в итоге оказываются в ужасных условиях. Старые больницы с одним душем и туалетом на этаж, холод, содержание по девять человек в палате – видимо, для того, чтобы вы точно могли заразиться в больнице, если не успели сделать этого в самолете. А там люди с маленькими детьми есть, вообще-то. Зачем он нужен, такой карантин, кто может мне сказать? Чем он полезен?

Поэтому, если честно, противовирусные меры в нашей стране сильно напоминают показуху. И я не удивлюсь, если вирус в стране уже есть. Просто люди о нем не говорят, потому что нашего жуткого карантина боятся больше, чем любого вируса, это факт.

Как борются с коронавирусом в других странах, в той же Англии, к примеру?

Главный принцип – чистота. Друг отправлял фото из Лондона – стоят ящики с бесплатными санитайзерами, спреями на основе спирта для протирки рук. Постоянно ими же обрабатывают все поверхности в аэропортах, особенно металлические – на них вирус особенно долго держится.

Второй принцип – отмена массовых мероприятий и работа из дома. Во многих офисах рекомендуют забирать ноутбуки с собой домой и обрабатывать их теми же санитайзерами. Крупные компании офисы просто закрывают, сотрудников переводят на home office. Так поступили в моей alma mater, юридической фирме Baker & McKenzie – лондонский офис в тысячу сотрудников распустили по домам.

Ну и карантины у них, я думаю, не напоминают обшарпанные притоны, как у нас. И вряд ли там живут по девять человек в палате с душем на этаже.

Это вопрос отношения, на самом деле. Можно относиться к своим и чужим людям как попало и бороться с вирусом, исходя из этого отношения. А можно относиться с уважением и бороться с вирусом тоже соответственно.

Какой принцип победил у нас – думаю, всем очевидно.

Авторский блог юриста и блогера Ержана Есимханова


Источник: Tengrinews.kz
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