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Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В ООН заявили о бесполезности кокаина в борьбе против коронавируса. Пост, в котором перечислены недействующие средства, появился в Twitter-аккаунте организации.

Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.

«МИФ: прием кокаина помогает защититься от нового коронавируса (2019-nCoV). ФАКТ: прием кокаина не поможет защититься от заражения новым коронавирусом и может быть опасным для здоровья», — говорится в сообщении.

ВОЗ напомнила, что кокаин является стимулирующим наркотиком, приводящим к привыканию. «Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью», — добавили в организации.

Другие перечисленные в посте ООН и памятке ВОЗ способы, которым не стоит доверять при борьбе с вирусом, — детская моча, электросушитель для рук и чеснок.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, 6,5 тысячи — в Иране, и почти 6 тысяч — в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи. 7 марта в России выявили четырех новых заразившихся. Все они вернулись из Италии.


Источник: lenta.ru
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