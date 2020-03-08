Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса

В ООН заявили о бесполезности кокаина в борьбе против коронавируса. Пост, в котором перечислены недействующие средства, появился в Twitter-аккаунте организации.
Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
«МИФ: прием кокаина помогает защититься от нового коронавируса (2019-nCoV). ФАКТ: прием кокаина не поможет защититься от заражения новым коронавирусом и может быть опасным для здоровья», — говорится в сообщении.
ВОЗ напомнила, что кокаин является стимулирующим наркотиком, приводящим к привыканию. «Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью», — добавили в организации.
Другие перечисленные в посте ООН и памятке ВОЗ способы, которым не стоит доверять при борьбе с вирусом, — детская моча, электросушитель для рук и чеснок.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них — в Китае, более 7 тысяч — в Южной Корее, 6,5 тысячи — в Иране, и почти 6 тысяч — в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи. 7 марта в России выявили четырех новых заразившихся. Все они вернулись из Италии.
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