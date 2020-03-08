Нурмагомедов назвал условие для реванша с Макгрегором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести реванш с Конором Макгрегором, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Р-Спорт".



По информации портала Bjpenn.com, команда российского спортсмена согласилась на реванш с Макгрегором. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил источнику, что такой поединок состоится, если до этого ирландец проведет бой с Джастином Гэтжи и одержит победу.



В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя состоялась потасовка между командами Макгрегора и Нурмагомедова.



Свой последний бой Макгрегор провел в январе, победив Дональда Серроне. Следующим соперником Нурмагомедова будет Тони Фергюсон, их поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.