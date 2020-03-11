Сроки уплаты налога на транспорт в Казахстане хотят изменить

Крайним сроком уплаты автоналога в Казахстане хотят сделать 1 апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кolesa.kz.
Данное предложение прозвучало во время презентации депутатам проекта нового Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата". Документ представил вице-министр нацэкономики Мади Такиев. В числе прочего поправки предусматривают корректировку статьи 494 Налогового кодекса - одного из главных финансовых документов страны.
"Часть 1, пункт 3 этой статьи, регламентирующей время уплаты налога на транспорт, предлагается изложить в редакции: "Если иное не установлено настоящей статьей, сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом". В данное время согласно действующей редакции кодекса рассчитываться с государством владельцы авто должны не позднее 31 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, перенести сроки уплаты автоналога разработчики проекта решили по инициативе Министерства финансов. Отмечается, что сотрудники данного ведомства уверены, что таким образом им удастся обеспечить своевременное поступление средств в бюджет четвертого уровня (местное самоуправление).
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