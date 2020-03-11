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Сроки уплаты налога на транспорт в Казахстане хотят изменить

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Сроки уплаты налога на транспорт в Казахстане хотят изменить
Фото: Юлия Дербичева
Крайним сроком уплаты автоналога в Казахстане хотят сделать 1 апреля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Данное предложение прозвучало во время презентации депутатам проекта нового Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата". Документ представил вице-министр нацэкономики Мади Такиев. В числе прочего поправки предусматривают корректировку статьи 494 Налогового кодекса - одного из главных финансовых документов страны.

"Часть 1, пункт 3 этой статьи, регламентирующей время уплаты налога на транспорт, предлагается изложить в редакции: "Если иное не установлено настоящей статьей, сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом". В данное время согласно действующей редакции кодекса рассчитываться с государством владельцы авто должны не позднее 31 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, перенести сроки уплаты автоналога разработчики проекта решили по инициативе Министерства финансов. Отмечается, что сотрудники данного ведомства уверены, что таким образом им удастся обеспечить своевременное поступление средств в бюджет четвертого уровня (местное самоуправление).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 11:51
статья 3 пункт 2 НК РК предусматривает, что законодательные акты, вносящие изменения и дополнения в настоящий кодекс, могут быть приняты не позднее 1 декабря текущего года и ведены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.
 
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  • Toryn
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:41
налоги платить - святое дело, но вот если бы их еще не воровали...
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 10:34
Весёленькое предложение.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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