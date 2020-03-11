Ипотека "Орда" подорожала для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Оператор ипотечной программы "Орда" - "Казахстанская Ипотечная Компания" подтвердил, что с 11 марта кредитная ставка увеличилась до 13 процентов. Ранее ставка по ипотечной программе "Орда" составляла 12 процентов годовых при полном подтверждении дохода и 14 процентов - при частичном подтверждении дохода.



"Казахстанская Ипотечная Компания" в связи с повышением 10 марта Национальным банком базовой ставки до 12 процентов сообщает об изменении условий по ипотечной программе "Орда". С 11 марта ставка вознаграждения по программе составит 13 процентов годовых при полном подтверждении доходов. Также компания уведомляет, что данные изменения коснутся только новых займов. Для ранее оформленных договоров, а также уже одобренных компанией заявок условия останутся прежними", - заявили в пресс-службе организации.



Напомним, 10 марта стало известно о том, что ипотека "Баспана Хит" станет дороже для казахстанцев. Ставка по ипотечной программе повысилась с 11 процентов до 13,75 процента.



Ипотека "Орда" - ипотечный продукт АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" для кредитования физических лиц на покупку квартир на первичном и вторичном рынке через банки-агенты. Сумма займа составляет от 1 до 40 миллионов тенге в регионах РК, в Алматы и Нур-Султане - от 1 до 65 миллионов тенге. Срок займа - до 20 лет. В программе предусмотрена возможность замены первоначального взноса дополнительным залогом и частичного подтверждения дохода.