Увеличить пособие предлагают ветеранам боевых действий в Казахстане

В документе предлагается установить статус ветерана Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ветеранам по льготам и гарантиям.
В Казахстане предложили ввести спецпособие для ветеранов боевых действий, передает Today.kz.
"Законопроект "О ветеранах" направлен на урегулирование вопроса в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и граждан, выполнявших воинский и гражданский долг перед родиной. Законопроект предусматривает установление статуса пяти социально защищаемых категорий ветеранов", - сообщила мажилисмен Гульшара Абдыкаликова.
В документе предлагается установить статус ветерана Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ветеранам по льготам и гарантиям, пояснила депутат.
Кроме того, предлагается выделить в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств с отнесением к ним военнослужащих, выполнявших международные обязательства республики по поддержанию мира и безопасности.
"Предусматривается ряд социально-правовых гарантий для ветеранов, повышение размера специального госпособия Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней до 38,63 МРП (102 тысячи тенге в 2020 году). Предлагается установить специальное госпособие для ветеранов боевых действий на территории других государств в размере 6,19 МРП (16,4 тысячи тенге в 2020 году)", - резюмировала Абдыкаликова.
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