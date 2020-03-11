Лишать прав родителей за отказ от прививок? В Сенате отреагировали на видео общественницы

Информацию о том, что в Казахстане готовят законопроект, позволяющий лишить прав родителей из-за отказа от прививки, опровергли в Сенате Парламента страны, передает Tengrinews.kz.Видеообращение представителя фонда "Қорғау HR" Гульмиры Исембиевой активно обсуждалось в социальных сетях. Женщина призывала казахстанцев выступить против законопроекта, который сейчас обсуждается в Парламенте. По ее словам, в правительстве готовится статья 152, по которой родителей смогут лишать прав на основании отказа от медицинского вмешательства."Если мы не захотим поставить прививку, то нас могут лишить родительских прав. Если мы не захотим лечить своего ребенка психотропными препаратами, а сейчас в школах начинают внедрять психодиагностику, то нас тоже могут лишить родительских прав и забрать ребенка в детский дом. Я не согласна с такой поправкой и думаю, что многие родители тоже не согласятся с этой поправкой", - рассказала она.Пресс-служба Сената официально опровергла эту информацию. "В настоящее время вопросы, изложенные в видеообращении, в Сенате не обсуждаются. Кроме того, законопроект, в котором бы предусматривались эти вопросы, на данный момент не рассматривается. Все поступившие в Сенат законопроекты проходят обсуждение с широким привлечением общественности. Каждый может выступить и выразить свое мнение", - рассказали в пресс-службе Сената.