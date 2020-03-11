«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 394.6 KZT
  • €1 = 446.02 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Не надо сравнивать свои доходы с нашими»: Казахстанцы высказались о заявлении Карагусовой

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 16:35
«Не надо сравнивать свои доходы с нашими»: Казахстанцы высказались о заявлении Карагусовой
Фото:parlam.kz
В Казнете неоднозначно отреагировали на заявление депутата Гульжаны Карагусовой о списании кредитов малоимущим гражданам. Мажилисмен считает, что подобная практика приводит к безответственному поведению казахстанцев. Что именно пишут пользователи социальных сетей, читайте в материале ИА «NewTimes.kz».

Резонансное заявление депутат сделала на презентации закона по вопросам налогообложения в мажилисе. По мнению Карагусовой, погашение кредитов социально незащищенным слоям населения за счет государства ложится дополнительной нагрузкой на плечи остальных налогоплательщиков.

«Сам взял, будь добр, рассчитайся. А то получается, что одни налогоплательщики живут не за счет государства, а за счет нас с вами. Вот это недопустимо. Одни работают и платят налоги, а другие... Извините, я не согласна с такой политикой, как гражданин», — заявила мажилисмен, отметив, что нужно приучать граждан платить налоги.

Сама 69-летняя Гульжана Карагусова за всю свою жизнь брала лишь два кредита, которые погасила досрочно.

Заявление Карагусовой вызвало споры в обществе, как и кредитная амнистия, объявленная в июле прошлого года Касым-Жомартом Токаевым. Тогда государство обязалось погасить 300 тысяч тенге задолженности по потребительским займам 500 тысячам гражданам, испытывающим финансовые проблемы.

В список тех, кому обещали простить долги, вошли:

- многодетные семьи;
- семьи, получающие пособие по потере кормильца;
- семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;
- получатели адресной социальной помощи;
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.

Подавляющее большинство поддержало решение Акорды о списании кредитов малоимущим, но часть граждан раскритиковала, посчитав популистским. Высказывалось мнение, что подобные меры порождают в обществе иждивенчество. Вот и в этот раз заявление породило споры в Сети.

Общественный деятель Арман Шураев обратил внимание на то, что зарплата Карагусовой во много раз превышает доходы рядовых граждан. Ранее Forbes.kz писал, что среднестатистический народный избранник получает около 700 тысяч тенге в месяц. Размер заработка конкретного депутата зависит от его стажа и принадлежности к различным парламентским комитетам.

«Гульжана Жампеисовна! Вы иногда прогуливайтесь по продуктовым магазинам и там увидите многодетных мам или бабушек вашего возраста, которые на последние две тысячи тенге покупают еду, зачастую по карте kaspi в долг. Кто довел этих людей, таких же «простых» граждан нашей страны, как и вы, гражданка, до такой жизни? Да, согласен, есть ленивые, безалаберные граждане. Но я смею утверждать, что их абсолютное меньшинство. А большинство наших граждан — трудолюбивые, законопослушные и терпеливые люди. И большой вопрос, кто за чей счет живет. Вы много лет были членом правительства. Теперь вы в тепленьком местечке за один миллион тенге в месяц имеете возможность «умничать». Поверьте, если бы у людей была зарплата в миллион, они бы тоже досрочно погашали кредиты либо вообще их не брали», — пишет Шураев в Facebook.

Его поддержали и другие пользователи соцсети.

«Не надо сравнивать свои доходы с нашими», — говорится в комментариях под одним из постов.

«Кредитная амнистия — стандартная процедура в развитых странах, учитывая кабалу с заоблачными процентами банковской прибыли. Депутат равняет всех под одну гребенку и не сочувствует малообеспеченным семьям, коих полно вокруг», — высказался другой комментатор, Азамат Балтин.

«Тогда надо было списать кредиты всем, а то кто-то платит вовремя, а кому-то списали», — возразила Раушан Есимбекова.

Пользователи Сети отметили, что, простив долги малоимущим, власть забыла о добросовестных плательщиках. Не породит ли это безответственность, когда, вновь понадеявшись на помощь государства, казахстанцы оформят кредит в банке, спрашивают они.

«Она (Карагусова – прим. NT) правильно говорит. Я полностью с ней согласна. Но и люди не от хорошей жизни в кабалу лезут. Просто надо в дальнейшем после оплаты их долгов не выдавать кредиты малообеспеченным семьям», — комментирует Гульжан Куспанова.

«А я с ней согласна. Правда, нужно снизить ставку вознаграждения по займам и не выдавать кредиты всем подряд, а то наши люди привыкли жить не по средствам. С зарплатой 80 тысяч берут iPhone последней модели либо дорогие автомашины с большим объемом и не могут их элементарно бензином заправить, или на всякие тои. Потом эти кредиты вешают на молодых или сами веками оплачивают», — отметила Галия Садхалиевна.

«Списывать — так всем определенную сумму либо никому не списывать. Кто-то на лечение и обучение взял, а кто-то на свадьбу-құдалық, на сотки всей семье. Взял кредит — плати. Ведь не знали же про списание и брали, на себя рассчитывали, на свой бюджет. Также и с детьми. Чем один ребенок хуже троих или пятерых? Платить пособия нужно каждому. Спорных вопросов много», — добавила Лана Шахманова.

Есть и третья категория пользователей соцсетей. По их мнению, спорное заявление Карагусовой не что иное, как способ отвлечения внимания граждан от главной темы дня — падения цены на нефть и удешевления тенге.

Добавим, что высказывания Гульжаны Карагусовой и раньше становились объектом дискуссий в Сети. В марте прошлого года депутат предложила старикам жить в кооперативах, чтобы не мешать детям. А видео, на котором она «тыкает» журналисту, стало вирусным в Facebook.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Neo_454
  • Ну Ну
  • Mestnyi
 сембай (Посетители) Сегодня, 17:25
До депутатов нам не достучаться, они оторваны мира людского. В Америке один судья во время процесса по делу о краже продуктов оштрафовал старика на десять долларов, встал и обратился к людям в зале:
"Вы все преступники, и каждый из вас должен заплатить штраф в размере десяти долларов, потому что вы живете в таком городе, где старик вынужден воровать, чтобы не умереть от голода". В зале суда собрали 480долларов, а собранные деньги судья отдал старику.
И добавил к своим словам.
"Если вы видите бедных в городе, где живут цивилизованные люди, знайте, что правители этого города крадут имущество людей".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика