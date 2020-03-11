«Не надо сравнивать свои доходы с нашими»: Казахстанцы высказались о заявлении Карагусовой

В Казнете неоднозначно отреагировали на заявление депутата Гульжаны Карагусовой о списании кредитов малоимущим гражданам. Мажилисмен считает, что подобная практика приводит к безответственному поведению казахстанцев. Что именно пишут пользователи социальных сетей, читайте в материале ИА «NewTimes.kz».



Резонансное заявление депутат сделала на презентации закона по вопросам налогообложения в мажилисе. По мнению Карагусовой, погашение кредитов социально незащищенным слоям населения за счет государства ложится дополнительной нагрузкой на плечи остальных налогоплательщиков.



«Сам взял, будь добр, рассчитайся. А то получается, что одни налогоплательщики живут не за счет государства, а за счет нас с вами. Вот это недопустимо. Одни работают и платят налоги, а другие... Извините, я не согласна с такой политикой, как гражданин», — заявила мажилисмен, отметив, что нужно приучать граждан платить налоги.



Сама 69-летняя Гульжана Карагусова за всю свою жизнь брала лишь два кредита, которые погасила досрочно.



Заявление Карагусовой вызвало споры в обществе, как и кредитная амнистия, объявленная в июле прошлого года Касым-Жомартом Токаевым. Тогда государство обязалось погасить 300 тысяч тенге задолженности по потребительским займам 500 тысячам гражданам, испытывающим финансовые проблемы.



В список тех, кому обещали простить долги, вошли:



- многодетные семьи;

- семьи, получающие пособие по потере кормильца;

- семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;

- получатели адресной социальной помощи;

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.



Подавляющее большинство поддержало решение Акорды о списании кредитов малоимущим, но часть граждан раскритиковала, посчитав популистским. Высказывалось мнение, что подобные меры порождают в обществе иждивенчество. Вот и в этот раз заявление породило споры в Сети.



Общественный деятель Арман Шураев обратил внимание на то, что зарплата Карагусовой во много раз превышает доходы рядовых граждан. Ранее Forbes.kz писал, что среднестатистический народный избранник получает около 700 тысяч тенге в месяц. Размер заработка конкретного депутата зависит от его стажа и принадлежности к различным парламентским комитетам.



«Гульжана Жампеисовна! Вы иногда прогуливайтесь по продуктовым магазинам и там увидите многодетных мам или бабушек вашего возраста, которые на последние две тысячи тенге покупают еду, зачастую по карте kaspi в долг. Кто довел этих людей, таких же «простых» граждан нашей страны, как и вы, гражданка, до такой жизни? Да, согласен, есть ленивые, безалаберные граждане. Но я смею утверждать, что их абсолютное меньшинство. А большинство наших граждан — трудолюбивые, законопослушные и терпеливые люди. И большой вопрос, кто за чей счет живет. Вы много лет были членом правительства. Теперь вы в тепленьком местечке за один миллион тенге в месяц имеете возможность «умничать». Поверьте, если бы у людей была зарплата в миллион, они бы тоже досрочно погашали кредиты либо вообще их не брали», — пишет Шураев в Facebook.



Его поддержали и другие пользователи соцсети.



«Не надо сравнивать свои доходы с нашими», — говорится в комментариях под одним из постов.



«Кредитная амнистия — стандартная процедура в развитых странах, учитывая кабалу с заоблачными процентами банковской прибыли. Депутат равняет всех под одну гребенку и не сочувствует малообеспеченным семьям, коих полно вокруг», — высказался другой комментатор, Азамат Балтин.



«Тогда надо было списать кредиты всем, а то кто-то платит вовремя, а кому-то списали», — возразила Раушан Есимбекова.



Пользователи Сети отметили, что, простив долги малоимущим, власть забыла о добросовестных плательщиках. Не породит ли это безответственность, когда, вновь понадеявшись на помощь государства, казахстанцы оформят кредит в банке, спрашивают они.



«Она (Карагусова – прим. NT) правильно говорит. Я полностью с ней согласна. Но и люди не от хорошей жизни в кабалу лезут. Просто надо в дальнейшем после оплаты их долгов не выдавать кредиты малообеспеченным семьям», — комментирует Гульжан Куспанова.



«А я с ней согласна. Правда, нужно снизить ставку вознаграждения по займам и не выдавать кредиты всем подряд, а то наши люди привыкли жить не по средствам. С зарплатой 80 тысяч берут iPhone последней модели либо дорогие автомашины с большим объемом и не могут их элементарно бензином заправить, или на всякие тои. Потом эти кредиты вешают на молодых или сами веками оплачивают», — отметила Галия Садхалиевна.



«Списывать — так всем определенную сумму либо никому не списывать. Кто-то на лечение и обучение взял, а кто-то на свадьбу-құдалық, на сотки всей семье. Взял кредит — плати. Ведь не знали же про списание и брали, на себя рассчитывали, на свой бюджет. Также и с детьми. Чем один ребенок хуже троих или пятерых? Платить пособия нужно каждому. Спорных вопросов много», — добавила Лана Шахманова.



Есть и третья категория пользователей соцсетей. По их мнению, спорное заявление Карагусовой не что иное, как способ отвлечения внимания граждан от главной темы дня — падения цены на нефть и удешевления тенге.



Добавим, что высказывания Гульжаны Карагусовой и раньше становились объектом дискуссий в Сети. В марте прошлого года депутат предложила старикам жить в кооперативах, чтобы не мешать детям. А видео, на котором она «тыкает» журналисту, стало вирусным в Facebook.