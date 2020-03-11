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Все массовые спортивные мероприятия отменили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Все массовые спортивные мероприятия отменили в Казахстане
Фото из открытых источников
Все массовые спортивные мероприятия, запланированные на первое полугодие, отменены в Казахстане из-за коронавируса, передает NUR.KZ.

Информацию об отмене спортивных мероприятий подтвердили в комитете по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана.

По словам Раухан Тугумбаевой, пресс-секретаря ведомства, подобную информацию комитет уже давал в начале месяца.

Она объяснила, что комитет не сам отменил все мероприятия, а лишь дал министерству культуры и спорта рекомендации отменить все, что запланировано на первое полугодие текущего года. Республиканские спортивные федерации решили прислушаться к мнению комитета, добавила Тугумбаева.

Напомним, ранее появилась новость, что Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио, могут перенести. Член японского организационного комитета Харуюки Такахаши считает, что следует отложить олимпиаду на 1-2 года, пока в мире не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Отметим, что, согласно данным онлайн-дайджеста, на сегодня количество зараженных коронавирусом во всем мире приблизилось к отметке в 121 тысячу человек. Излечиться от болезни удалось большой половине зараженных - 66 тысячам человек.

Жертвами болезни на 11 марта стали 4,3 тысячи зараженных.


Источник: Nur.kz
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