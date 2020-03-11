Все массовые спортивные мероприятия отменили в Казахстане

Все массовые спортивные мероприятия, запланированные на первое полугодие, отменены в Казахстане из-за коронавируса, передает NUR.KZ.



Информацию об отмене спортивных мероприятий подтвердили в комитете по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана.



По словам Раухан Тугумбаевой, пресс-секретаря ведомства, подобную информацию комитет уже давал в начале месяца.



Она объяснила, что комитет не сам отменил все мероприятия, а лишь дал министерству культуры и спорта рекомендации отменить все, что запланировано на первое полугодие текущего года. Республиканские спортивные федерации решили прислушаться к мнению комитета, добавила Тугумбаева.



Напомним, ранее появилась новость, что Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио, могут перенести. Член японского организационного комитета Харуюки Такахаши считает, что следует отложить олимпиаду на 1-2 года, пока в мире не стабилизируется ситуация с коронавирусом.



Отметим, что, согласно данным онлайн-дайджеста, на сегодня количество зараженных коронавирусом во всем мире приблизилось к отметке в 121 тысячу человек. Излечиться от болезни удалось большой половине зараженных - 66 тысячам человек.



Жертвами болезни на 11 марта стали 4,3 тысячи зараженных.