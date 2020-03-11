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Девушки-подростки в Казахстане рожают чаще, чем в развитых странах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Девушки-подростки в Казахстане рожают чаще, чем в развитых странах
Иллюстративное фото: pixabay.com
Казахстанские девушки в возрасте 15-19 лет рожают в шесть раз чаще, чем девушки-подростки из стран ОЭСР. По мнению экспертов, ранняя беременность в будущем приводит к ряду проблем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам главного специалиста Центра совершенствования медицинской помощи Раушан Бердыбековой, ранней беременностью считается беременность в возрасте от 13 до 19 лет. Она сообщила, что в развивающихся странах ежегодно регистрируется около 12 миллионов случаев деторождения у девушек от 15 до 19 лет, а также 77 тысяч случаев у девочек до 15 лет. Из них 10 миллионов случаев - нежелательная беременность.

"У девочек моложе 19 лет беременность наступает незапланированно, без предварительной подготовки, с отсутствием настроя на материнство. В Казахстане девушки-подростки в возрасте 15-19 лет рожают в шесть раз чаще, чем в странах ОЭСР. По данным республиканского центра электронного здравоохранения, за последние три года идет рост беременностей. За 2019 год зарегистрирована 1651 беременная девочка в возрасте 15-17 лет. Во всем мире причины смертности среди девочек 15-19 лет - осложнения во время беременности или родов. Каждый год около 5,5 миллиона случаев абортов среди девочек, из них 3,9 миллиона носят небезопасный характер, что способствует росту материнской смертности", - отметила акушер-гинеколог.

Также специалист отметила, что дети матерей-подростков подвержены более высокому риску смертности, чем дети, родившиеся у женщин в возрасте 20-24 лет.

"Матери-подростки также повергаются высокому риску преждевременных родов и системных инфекций. (...) Одна треть беременных подростков получают недостаточное перинатальное обслуживание. Основные риски ранней беременности и родов - невынашивание беременности, развитие сильного токсикоза, гестоза.

Высокий риск травматизма во время родов, разрыва промежности, шейки матки, кровотечения после родов - все эти осложнения и риски связаны с возрастными особенностями организма девочек", - добавила Раушан Бердыбекова.

Ранняя беременность также сопровождается социально-экономическими факторами. К примеру, это нехватка денег. Матери-подростки более предрасположены к прекращению обучения.

"Только 10-12 процентов беременных девушек получают среднее образование. Остальные 29 процентов дальше проходят обучение. В семь раз больше распространенность суицидов среди девушек-подростков во время и после беременности. В Казахстане в 2019 году 59 несовершеннолетних девушек совершили суицид. Также были попытки суицида - 270 случаев", - указала акушер-гинеколог.


Источник: Tengrinews.kz
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