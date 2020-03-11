Об угрозе повтора кризиса 2008 года заявила глава Европейского центробанка

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как заявила Лагард, без скоординированных действий Европа может "столкнуться со сценарием, который многим напомнит мировой экономический кризис 2008 года", приводит мнение главы регулятора агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный с комментариями источник. Влияние от коронавируса в случае верных ответных мер, скорее всего, будет временным, считает глава ЕЦБ.



Очередное заседание ЕЦБ запланировано на 12 марта. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ понизит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов с текущих минус 0,5 процента.



Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии уже понизили ключевые ставки на 50 базисных пунктов каждый на внеочередных заседаниях ранее в марте, причем о своем решении они объявляли почти за две недели до дат запланированных встреч. Встреча ФРС, которая понизила ставку до 1-1,25 процента, состоится 17-18 марта, а Банка Англии, чья ставка была понижена до 0,25 процента, - 26 марта.



В Казахстане Нацбанк увеличил базовую ставку с 9,25 процента до 12 процентов 10 марта.



По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысячи заболевших. В последние дни растет число заболевших в Европе, в том числе Италии (более 10 тысяч), Франции (1,8 тысячи) и Германии (1,3 тысячи).