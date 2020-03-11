Выявлены новые симптомы коронавируса

В Сингапуре врачи выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, отличающиеся от известных ранее. Об этом сообщает The Straits Times.



По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для COVID-19, - насморка, кашля, боли в горле.



Лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.



За последнее время в Сингапуре обнаружено уже два подобных случая. Известно, что вирус лихорадки денге, или финиковой болезни, стойкий к окружающей среде, а его носителями выступают летучие мыши и насекомые.



Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.



Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук Александр Лукашев рассказал РИА Новости, как отличить коронавирус от банального респираторного заболевания.



"В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита, при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный, - акцентирует внимание вирусолог. - Второй важный момент: в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, тридцать девять наблюдается очень редко".



Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Кадр телеканала "Россия-1".



По словам эксперта, повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания. "Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка. Это и будут главные отличительные признаки коронавируса. То есть при таких симптомах однозначно следует насторожиться. Ведь основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония", - рассказал эксперт.



Тем, кто только что вернулся из путешествия, в частности из Италии, Германии, Франции и с Ближнего Востока, доктор советует насторожиться при любом общем недомогании: "Болезнь может протекать и в легкой форме. Но такие больные все равно представляют опасность для окружающих. Особенно для людей в возрасте".



По словам врача, тяжесть заболевания зависит как от иммунитета, так и от индивидуальных особенностей организма. "Намного тяжелее коронавирус протекает у тех, у кого есть сопутствующие недуги, - хронические заболевания легких, болезни сердечно-сосудистой системы и диабет. Все это очень серьезные факторы риска. Поэтому людям, страдающим подобным, следует быть вдвойне внимательными", - отметил он.