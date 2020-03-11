Акции казахстанских компаний обвалились из-за валютных скачков

Наибольшее падение зафиксировали у Народного банка. В KASE заверяют, что покупать доллары уже поздно.



На казахстанской фондовой бирже подводили итоги черного понедельника: резко подешевевшая нефть ударила по акциям крупнейших компаний, представленных на KASE, передает Today.kz со ссылкой на КТК.



Вниз ушли почти все котировки. Наибольшее падение зафиксировали у Народного банка – почти 10%. При этом эксперты отметили, что ранее его акции и набирали лучше других.



Второй потери понесла KAZ Minerals – крупнейший производитель меди. Компания ушла вниз на 6%. Столько же потерял "КазТрансОйл". Акции ""Казахтелекома" подешевели на 5,5, а "Казатомпрома" – почти на 5%.



Индекс самой Казахстанской фондовой биржи утром открывался с большого падения – минус 7%, но в течение дня рынок восстанавливался, и по итогу KASE потеряла около 5%.



Специалисты в этих условиях призывают не паниковать и не совершать необдуманных поступков: например, говорят, не надо бежать и скупать дорогие доллары.



"Я категорически не советую сейчас бежать в обменные пункты и покупать доллары по исторически максимальному курсу. Покупать доллары уже поздно. Покупать надо было в начале марта, когда началось обострение ситуации с коронавирусом", - прокомментировал Андрей Цалюк, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи.



Напомним, на фоне новостей о снижении цен на нефть на мировом рынке курс доллара резко вырос с 382 тенге до 400 тенге в Казахстане. Нацбанк и правительство сделали совместное заявление.



Из-за ситуации на мировом рынке Нацбанк изменил базовую ставку, а правительство заверило, что проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами.



По итогам торгов на фондовой бирже 11 марта, курс доллара составил 394 тенге.



Ранее сообщалось, что после падения цен на нефть обвалились акции крупнейших российских компаний.