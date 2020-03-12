«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 394.6 KZT
  • €1 = 446.02 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Каникулы для школьников объявили в Казахстане с 16 марта

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Каникулы для школьников объявили в Казахстане с 16 марта
Фото ©Турар Казангапов
Ранние каникулы для школьников объявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов", - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. В ближайшее время ожидается увеличение числа затронутых стран, случаев заражения и смертей.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. "Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет", - пообещал Токаев.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, 4 тысячи скончались.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика