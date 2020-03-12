Каникулы для школьников объявили в Казахстане с 16 марта

Ранние каникулы для школьников объявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов", - заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. В ближайшее время ожидается увеличение числа затронутых стран, случаев заражения и смертей.



Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. "Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет", - пообещал Токаев.



В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, 4 тысячи скончались.