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Будут ли работать детсады в Казахстане, рассказали в МОН

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Будут ли работать детсады в Казахстане, рассказали в МОН
Фото из открытых источников
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли в стране работать детские сады, передает Today.kz.

"По школам – раньше выйдут на каникулы, тогда как ранее по графику дети должны были выйти на каникулы с 21 числа. Если до завершения каникул, то есть до 5 апреля, будут какие-то ситуации, за эпидситуацией будем следить, тогда нужно будет применить технологии дистанционного обучения. В этой связи никаких проблем нет. Что касается детских садов, зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", – сообщил глава МОН.

Ранее стало известно, что казахстанские школьники выйдут на каникулы с 16 марта.

В стране не будут работать кинотеатры, а спортивные мероприятия пройдут без зрителей.


Источник: today.kz
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