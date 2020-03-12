Будут ли работать детсады в Казахстане, рассказали в МОН

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли в стране работать детские сады, передает Today.kz.
"По школам – раньше выйдут на каникулы, тогда как ранее по графику дети должны были выйти на каникулы с 21 числа. Если до завершения каникул, то есть до 5 апреля, будут какие-то ситуации, за эпидситуацией будем следить, тогда нужно будет применить технологии дистанционного обучения. В этой связи никаких проблем нет. Что касается детских садов, зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", – сообщил глава МОН.
Ранее стало известно, что казахстанские школьники выйдут на каникулы с 16 марта.
В стране не будут работать кинотеатры, а спортивные мероприятия пройдут без зрителей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.