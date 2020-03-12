Будут ли работать детсады в Казахстане, рассказали в МОН

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, будут ли в стране работать детские сады, передает Today.kz.



"По школам – раньше выйдут на каникулы, тогда как ранее по графику дети должны были выйти на каникулы с 21 числа. Если до завершения каникул, то есть до 5 апреля, будут какие-то ситуации, за эпидситуацией будем следить, тогда нужно будет применить технологии дистанционного обучения. В этой связи никаких проблем нет. Что касается детских садов, зафиксированных случаев коронавируса нет, поэтому сады продолжат свою работу. И если далее будут выявлены случаи коронавируса, то тогда будут приняты соответствующие решения", – сообщил глава МОН.



Ранее стало известно, что казахстанские школьники выйдут на каникулы с 16 марта.



В стране не будут работать кинотеатры, а спортивные мероприятия пройдут без зрителей.