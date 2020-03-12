Перенести тои и свадьбы попросили казахстанцев

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам с просьбой перенести свадьбы и празднования дней рождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Хочу обратится ко всем казахстанцам. Свадьбы, дни рождения, праздники – очень важные события, но вопросы здоровья важнее. Кто собирается провести такое мероприятие, должны хорошенько подумать. Особенно у нас любят проводить тои с большим числом людей", - сказал Тугжанов на брифинге СЦК.



"Думаю, максимально надо сокращать количество гостей. Но мы вообще рекомендуем переносить такие мероприятия на более поздний срок", - добавил он.



Ранее Тугжанов заявил, что в связи мировой пандемии коронавируса в Казахстане в этом году запретят массовое празднование Наурыза.