Доллар в обменниках подорожал до 404 тенге

В Казахстане доллар подорожал в обменниках до 404 тенге, передает Today.kz. Об этом свидетельствуют данные на сайте kurs.kz.
Самый дорогой курс в обменниках Нур-Султана. Здесь стоимость валюты варьируется от 400,5 до 404 тенге.
В Алматы половина обменных пунктов прекратила продажи валюты. В остальных цена доллара составляет 402 тенге.
В Шымкенте максимальный предел установлен в 403 тенге за доллар.
Согласно информации, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара по итогам прошедших в 15:30 торгов составил 399,24 тенге.
Напомним, на фоне новостей о снижении цен на нефть на мировом рынке курс доллара резко вырос с 382 тенге до 400 тенге в Казахстане. Нацбанк и правительство сделали совместное заявление.
Из-за ситуации на мировом рынке Нацбанк изменил базовую ставку, а правительство заверило, что проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами.
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