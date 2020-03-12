Доллар в обменниках подорожал до 404 тенге

В Казахстане доллар подорожал в обменниках до 404 тенге, передает Today.kz. Об этом свидетельствуют данные на сайте kurs.kz.



Самый дорогой курс в обменниках Нур-Султана. Здесь стоимость валюты варьируется от 400,5 до 404 тенге.



В Алматы половина обменных пунктов прекратила продажи валюты. В остальных цена доллара составляет 402 тенге.



В Шымкенте максимальный предел установлен в 403 тенге за доллар.



Согласно информации, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара по итогам прошедших в 15:30 торгов составил 399,24 тенге.



Напомним, на фоне новостей о снижении цен на нефть на мировом рынке курс доллара резко вырос с 382 тенге до 400 тенге в Казахстане. Нацбанк и правительство сделали совместное заявление.



Из-за ситуации на мировом рынке Нацбанк изменил базовую ставку, а правительство заверило, что проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами.