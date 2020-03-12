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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Доллар в обменниках подорожал до 404 тенге

Просмотров:603 Опубликовано: Сегодня, 15:58
Доллар в обменниках подорожал до 404 тенге
Фото из открытых источников
В Казахстане доллар подорожал в обменниках до 404 тенге, передает Today.kz. Об этом свидетельствуют данные на сайте kurs.kz.

Самый дорогой курс в обменниках Нур-Султана. Здесь стоимость валюты варьируется от 400,5 до 404 тенге.

В Алматы половина обменных пунктов прекратила продажи валюты. В остальных цена доллара составляет 402 тенге.

В Шымкенте максимальный предел установлен в 403 тенге за доллар.

Согласно информации, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара по итогам прошедших в 15:30 торгов составил 399,24 тенге.

Напомним, на фоне новостей о снижении цен на нефть на мировом рынке курс доллара резко вырос с 382 тенге до 400 тенге в Казахстане. Нацбанк и правительство сделали совместное заявление.

Из-за ситуации на мировом рынке Нацбанк изменил базовую ставку, а правительство заверило, что проработаны несколько вариантов дальнейшего развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:47
Недавно курс, в 400 тенге за доллар, казался несбыточным и смешным.
Дождались, как говорил Черномырдин, - никогда не было и вот опять.
Теперь ждать 500? Доколе!?
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:49
Началось..... stena
 
 

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