Уголовная ответственность ждет распространителей коронавируса в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов предупредил граждан, которые приезжают из стран с коронавирусом и отказываются от карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Конечно, в некоторых случаях граждане прячутся, скрывают, откуда они приезжают. К сожалению, у нас есть безответственные граждане. Мы рассматриваем технические вопросы, чтобы решить эту проблему", - признал Биртанов на брифинге СЦК.



Он рассказал о специальном указе главного санитарного врача Жандарбека Бекшина.



"Я хочу обратиться к тем гражданам, которые отказываются или сбегают от карантина: существует административная ответственность. А если этот человек заболеет и заразит других граждан, в законе предусмотрена уголовная ответственность", - предупредил министр.



Напомним, граждане, прибывающие из стран категории 1А - Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии, проходят обязательный стационарный карантин в течение 14 дней. Прибывающие из стран категории 1Б - Франции, Германии и Испании, должны самоизолироваться на 14-дневный домашний карантин.