Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану

Продажа долларов вновь приостановлена в большинстве обменников по Казахстану, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Kurs.kz.



В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:25 составляет 403 тенге.



"Я проехала несколько обменных пунктов, нигде не было продажи долларов. Обменники открыты, но продажу не осуществляют, и вывески не работают", - рассказала жительница Алматы.



Ранее средневзвешенный курс тенге на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) понизился до 399,24.



Курс резко подскочил 9 марта в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. 10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25 процента до 12 процентов.