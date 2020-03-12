«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Марта
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.24 KZT
  • €1 = 448.95 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников по Казахстану
Фото:elements.envato.com
Продажа долларов вновь приостановлена в большинстве обменников по Казахстану, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Kurs.kz.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:25 составляет 403 тенге.

"Я проехала несколько обменных пунктов, нигде не было продажи долларов. Обменники открыты, но продажу не осуществляют, и вывески не работают", - рассказала жительница Алматы.

Ранее средневзвешенный курс тенге на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) понизился до 399,24.

Курс резко подскочил 9 марта в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. 10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25 процента до 12 процентов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика