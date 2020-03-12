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Правила карантина на дому утвердили в РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Правила карантина на дому утвердили в РК
Фото из открытых источников
В доме не должно быть детей, людей старше 65 лет, беременных и тех, кто имеет хронические заболевания.

Правила домашнего карантина для лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19 утверждены в РК постановлением главного государственного санитарного врача, передает Today.kz.

Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19.

Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:

1. Есть отдельная комната с отдельным туалетом (отдельная квартира), где контактный может находиться изолированно от других членов семьи (соседей).

2. Контактный и другие члены семьи имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (маски, перчаткам) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.
При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в стационаре.

Человек, находящийся на домашнем карантине, не может покидать жилье.

"В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом рот и нос должны быть прикрыты маской. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе", - говорится в правилах.

Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе нужно перед едой и после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

При появлении температуры или признаков недомогания находящийся на карантине должен обратиться в колл-центр или вызвать скорую помощь.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин.

Рекомендуется сократить число людей, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.

1. Исключить посещение посторонними.

2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.

5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.

Также санврач рекомендует измерять температуру тела не менее двух раз в день, дважды в день проветривать помещения, проводить влажную уборку ежедневно, часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе, использовать отдельные посуду, средства личной гигиены.

Напомним, с 13 марта в Казахстане введен запрет на проведение массовых мероприятий. Школьники уйдут на каникулы раньше, чем было запланировано - с 16 марта до 5 апреля. Студенты вузов с 16 марта перейдут на онлайн-обучение. А вот детские сады пока продолжат работу.

Кроме того, введен запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников; предусматривается обязательная дезинфекция общественного транспорта и мест массового скопления людей, усилены санитарно-профилактических мероприятия в организациях.

Действует запрет на выезд граждан в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3. Объявлено также о том, что кинотеатры временно приостановят работу.


Источник: today.kz
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