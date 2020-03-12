Цена нефти упала ниже 32 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent упали на 8,4% и на 19:48 по времени Нур-Султана составляет 32,98 доллара за баррель, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на kommersant.ru.



Апрельские фьючерсы нефти WTI упали на 8,8% и торгуются на уровне 30,3 доллара, следует из данных Интерконтинентальной биржи.



Торги на биржах США приостановлены после падения на 7–8%. Остановка торгов произошла через пять минут после открытия.



Напомним, 9 марта на новостях о том, что ОПЕК и страны—участницы ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи сырья, произошло обрушение цен на нефть более чем на 30%.