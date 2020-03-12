"Монгольский треугольник": эксперт высказался об отсутствии коронавируса в ЦА

В Ташкенте совместную лекцию о коронавирусе провели министр здравоохранения Узбекистана и заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. Последний рассказал о "монголо-тюркском треугольнике", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Uzbekistan.
"Мы вместе с коллегами из Узбекистана заметили такую особенность, что есть ряд стран, входящих в так называемый монгольский треугольник, которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах - может, сухой воздух и особый климат, или исрык-трава, которую в странах Центральной Азии издревле использовали для обеззараживания. Сейчас гадать и предполагать что-то бессмысленно, но факт остается фактом: ни в одной из стран Центральной Азии случаев COVID-19 не выявлено и, надеюсь, не появится", - заявил Фаворов.
Касательно случая заражения коронавирусом в Монголии, то, как пишет издание Central Asia, врач отметил, что его выявили у гражданина Франции, прибывшего на территорию страны на работу.
В ботанике это растение называется гармала обыкновенная (Peganum harmala), а в Казахстане оно известно как адраспан и считается лекарственным. Издревле им окуривали больных, храмы, использовали в ритуалах погребения.
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