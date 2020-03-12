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Даурен Абаев прокомментировал информацию "о сокрытии фактов" о коронавирусе

Просмотров:334 Опубликовано: Вчера, 21:55
Даурен Абаев прокомментировал информацию "о сокрытии фактов" о коронавирусе
Фото из открытых источников
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал разговоры о том, что Правительство якобы скрывает случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В эфире программы "Открытый диалог" он назвал такую стратегию проигрышной.

Сокрытие будет способствовать распространению болезни, и тогда проблема может достичь очень серьезных масштабов. Или вы думаете, что Правительство боится паники? Эта паника, к сожалению, сейчас везде. Это не только у нас - и в США, и в Европе, Азии, Африке. Это естественная реакция. Естественно и то, что за паникой следует рациональное осознание проблемы, - сказал министр.

И добавил, что Правительство РК ежедневно на связи со Всемирной организацией здравоохранения.

Представьте себе реакцию мирового сообщества, да и самой ВОЗ, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы потеряли бы не только доверие партнеров по всему миру, но и, возможно, против нас приняли бы какие-то санкционные вещи, - добавил Даурен Абаев.

Отдельно он выделил возможности Казахстана в диагностике болезни. По его словам, лабораторная диагностика на коронавирус проводится во всех регионах Национальным центром экспертизы. Исследование проводится на специальном оборудовании, лаборатории оснащены тест-системами, которые производятся в России и Китае. Анализ проводится в течение 5-6 часов.

Все образцы дополнительно исследуются еще в двух центрах – в Центре по особым опасным инфекциям и в Санитарно-эпидемиологическом центре экспертизы. Они проводятся на тест-системах, которые нам предоставляет Всемирная организация здравоохранения. Таким образом, можно сказать, что у нас трехкратный контроль лабораторной диагностики, - резюмировал министр.


Источник: zakon.kz
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