Даурен Абаев прокомментировал информацию "о сокрытии фактов" о коронавирусе

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал разговоры о том, что Правительство якобы скрывает случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.
В эфире программы "Открытый диалог" он назвал такую стратегию проигрышной.
Сокрытие будет способствовать распространению болезни, и тогда проблема может достичь очень серьезных масштабов. Или вы думаете, что Правительство боится паники? Эта паника, к сожалению, сейчас везде. Это не только у нас - и в США, и в Европе, Азии, Африке. Это естественная реакция. Естественно и то, что за паникой следует рациональное осознание проблемы, - сказал министр.
И добавил, что Правительство РК ежедневно на связи со Всемирной организацией здравоохранения.
Представьте себе реакцию мирового сообщества, да и самой ВОЗ, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы потеряли бы не только доверие партнеров по всему миру, но и, возможно, против нас приняли бы какие-то санкционные вещи, - добавил Даурен Абаев.
Отдельно он выделил возможности Казахстана в диагностике болезни. По его словам, лабораторная диагностика на коронавирус проводится во всех регионах Национальным центром экспертизы. Исследование проводится на специальном оборудовании, лаборатории оснащены тест-системами, которые производятся в России и Китае. Анализ проводится в течение 5-6 часов.
Все образцы дополнительно исследуются еще в двух центрах – в Центре по особым опасным инфекциям и в Санитарно-эпидемиологическом центре экспертизы. Они проводятся на тест-системах, которые нам предоставляет Всемирная организация здравоохранения. Таким образом, можно сказать, что у нас трехкратный контроль лабораторной диагностики, - резюмировал министр.
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