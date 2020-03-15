Названы черты характера, защищающие от болезни Альцгеймера

Ученые из Женевского университета (Швейцария) выяснили, какие черты личности защищают структуры мозга от болезни Альцгеймера. Так, люди, которые менее приятны в общении, склонны к нонконформизму (не спешат соглашаться и подстраиваться под мнение большинства), а также обладают естественным любопытством, демонстрируют меньше негативных изменений в мозге как при нормальном старении, так и при болезни Альцгеймера.



Болезнь Альцгеймера — основная причина деменции у пожилых людей. Это нейродегенеративное заболевание, вызванное необратимым разрушением нейронных сетей в структурах мозга, отвечающих за память.



Швейцарские специалисты в течение пяти лет наблюдали за здоровьем и состоянием мозга 65 мужчин и женщин преклонного возраста. Они также детально изучили их характер, чтобы понять, как определенные черты личности влияют на стабильность когнитивных способностей в старости.



Результаты удивили самих ученых. «Неприятные» люди, которые не боятся конфликтов и демонстрируют определенную антиконформность, оказались лучше защищены от дегенерации мозга.



Исследователи обращают внимание на то, что нонконформизм никак не связан с интроверсией.



Вы можете быть выраженным экстравертом и одновременно не очень приятным человеком, как, например, нарциссические личности. Ключевой фактор здесь в другом: адаптируетесь ли вы к другим за свой счет?

— пояснил Пантелеймон Джаннакопулос, профессор психиатрии медицинского факультета Женевского университета.

Любопытство и открытость для нового опыта — еще один комплекс личностных черт, позволяющий дольше поддерживать высокий уровень когнитивных способностей. Здесь результаты наблюдений команды Джаннакопулоса согласуются с ранее проведенными исследованиями, которые показали, что желание учиться и интерес к окружающему миру защищают мозг от старения.



Ученые пока не готовы назвать механизмы, благодаря которым эти черты характера предотвращают дегенерацию нейронов. Однако уже сейчас результаты их исследования можно использовать для анализа рисков развития болезни Альцгеймера у людей с разными типами личности.



Ну и сам собой напрашивающийся вывод: если хотите сохранить ясность ума в старости, в любом возрасте стоит чаще думать своей головой, узнавать новое и разбираться в спорных вопросах самому, не полагаясь на здравомыслие общественного/коллективного мнения.