Курс валют на 15 марта: какие цены установили обменные пункты в Казахстане

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Официальный курс национальной валюты по отношению к американскому доллару на 15 марта составляет 405,46 тенге. Обменные курсы Казахстана продают доллар по до 408-410 тенге.



По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Нур-Султана стоимость доллара составляет 410 тенге, евро - 457-459 тенге. Российский рубль можно приобрести за 5,73-6 тенге.



В обменных пунктах Алматы доллар торгуется за 408-410 тенге, евро – 453,5-458 тенге, российский рубль - 5,72-5,8 тенге.



В обменных пунктах Шымкента доллар продается за 407,8-410 тенге, евро – 455- 458 тенге, российский рубль - 5,68-5,8 тенге.



Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу, 13 марта, составил 405,46 тенге, по итогам вечерних торгов - 405,62 за доллар США.



Отметим, в пятницу, 13 марта, недобрые вести пришли с Казахстанской фондовой биржи (KASE).



По итогам торгов курс тенге по отношению к американской валюте упал до 405,46 за 1 доллар. Нацвалюта ослабла на 6,22 тенге.



Таким образом, официальный курс Нацбанка на 14-16 марта составил 405,46 тенге/$1.



Как работают обменные пункты в Казахстане



С первого февраля обменные пункты Казахстана работают по новым правилам: с 9:00 до 20:00, за исключением тех, которые находятся в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, аэровокзалов, аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через границу.



В крупных торговых центрах обменять валюту можно до 22:00.



При обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге (1 323 доллара) нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сообщить адрес.