Курс валют на 15 марта: какие цены установили обменные пункты в Казахстане

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Официальный курс национальной валюты по отношению к американскому доллару на 15 марта составляет 405,46 тенге. Обменные курсы Казахстана продают доллар по до 408-410 тенге.
По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Нур-Султана стоимость доллара составляет 410 тенге, евро - 457-459 тенге. Российский рубль можно приобрести за 5,73-6 тенге.
В обменных пунктах Алматы доллар торгуется за 408-410 тенге, евро – 453,5-458 тенге, российский рубль - 5,72-5,8 тенге.
В обменных пунктах Шымкента доллар продается за 407,8-410 тенге, евро – 455- 458 тенге, российский рубль - 5,68-5,8 тенге.
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу, 13 марта, составил 405,46 тенге, по итогам вечерних торгов - 405,62 за доллар США.
Отметим, в пятницу, 13 марта, недобрые вести пришли с Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По итогам торгов курс тенге по отношению к американской валюте упал до 405,46 за 1 доллар. Нацвалюта ослабла на 6,22 тенге.
Таким образом, официальный курс Нацбанка на 14-16 марта составил 405,46 тенге/$1.
Как работают обменные пункты в Казахстане
С первого февраля обменные пункты Казахстана работают по новым правилам: с 9:00 до 20:00, за исключением тех, которые находятся в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, аэровокзалов, аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через границу.
В крупных торговых центрах обменять валюту можно до 22:00.
При обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге (1 323 доллара) нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сообщить адрес.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz