Инсайдер назвал новую дату и место боя Головкина

Следующий бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) состоится 6 июня на арене Forum в Инглвуде (Калифорния, США), сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
Об этом сообщил журналист ESPN и инсайдер Дан Рафаэль. По данным источника, проведение поединка в Казахстане уже не обсуждается.
Несмотря на то, что расписание бокса изменчиво из-за пандемии коронавируса, обязательная защита титула Геннадия Головкина против Камила Шереметы теперь намечена на 6 июня на арене Forum в Инглвуде. Бой был перенесен с предварительной даты 29 февраля на 28 марта, затем на апрель или май, и теперь июнь. Была возможность того, что поединок состоится в родном для Головкина Казахстане, но, как сказал источник, сейчас это не обсуждается. Одна из причин изменения даты - это то, что GGG получил травму правой голени на тренировке в середине февраля, - написал Рафаэль в своей колонке.
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