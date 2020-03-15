Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Казахстане

В Казахстане зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусом, передает Today.kz.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава.



"Сегодня утром дополнительно зарегистрировано двое пациентов. Женщина, 1959 года рождения. Она находится в Алматы в инфекционной больнице. Является супругой ранее госпитализированного пациента. То есть из категории близких контактов. Они были своевременно изолированы по прибытию из Москвы. Все близкие контакты установлены и изолированы. Пока только у данной пациентки из близких контактов подтвержден диагноз. У других результат отрицательный", - сообщил Елжан Биртанов.



Второй пациент с подтвержденным диагнозом прибыл из Южной Кореи.



"Это мужчина 1995 года рождения, прибывший рейсом Алматы - Сеул вчера. Все пассажиры с этого рейса, за исключением тех, кто транзитом улетел из Казахстана, госпитализированы в инфекционный стационар, в том числе близкие контакты. В данным момент проходят диагностические мероприятия", - уточнил министр.



Таким образом в Казахстане зарегистрированы восемь выявленных пациентов с коронавирусом.



Напомним, ранее сообщалось о шести заболевших. Четверо из них находятся в Алматы, двое - в Нур-Султане. На карантин в стационары помещены 1425 человек, под наблюдением дома остаются 496 человек.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам через Twitter и призвал к спокойствию и соблюдению гигиены.