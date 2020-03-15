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Кому запрещено выезжать и въезжать в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Кому запрещено выезжать и въезжать в Казахстан
Фото Турар Казангапов ©
В Министерстве иностранных дел Казахстана разъяснили указ Президента, где говорится об ограничении въезда и выезда на время ЧП в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В указе говорится: "установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана".

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров разъяснил, что казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут заехать в страну во время ЧП.

"Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном коснутся граждан иностранных государств", - пояснил официальный представитель.


Источник: Tengrinews.kz
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