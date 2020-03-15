Кому запрещено выезжать и въезжать в Казахстан

В Министерстве иностранных дел Казахстана разъяснили указ Президента, где говорится об ограничении въезда и выезда на время ЧП в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В указе говорится: "установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Казахстана".



Официальный представитель МИД Айбек Смадияров разъяснил, что казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут заехать в страну во время ЧП.



"Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном коснутся граждан иностранных государств", - пояснил официальный представитель.