Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана

16 марта Президент Казахстана выступит с телевизионным обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства, передает Today.kz.
"В связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. Президент создал на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую вошли премьер-министр, руководители ряда высших государственных органов. Завтра, 16 марта, Глава государства выступит с телевизионным обращением", - написал пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.
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