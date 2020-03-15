12-летняя девочка заболела коронавирусом в Казахстане

Выявленных случаев заболевания стало девять.



Зарегистрирован еще один случай коронавируса в Казахстане. В Алматы вирус выявлен у 12-летней девочки, прилетевшей из Германии, передает Today.kz. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава РК.



"На сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 7 случаев, Нур-Султане – 2 случая. На стационарном карантине – 1644 человек, на домашнем карантине – 628 человек", - уточнили в пресс-службе ведомства. ⠀

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.



Всего взято на мониторинг по всем категориям 2537 человек, из них по 1 "а" категории – 1626, по 1 "б" категории – 564, по 2 категории – 347 человек. Снято с мониторинга 480 человек. По состоянию на 15 марта остаются под мониторингом всего 2057 человек.



"На настоящий момент госпитализировано 125 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "б" категории – 38 человек, по 2 категории – 42 человека, по 3 категории – 45 человек. Из числа госпитализированных выписаны – 65 человек", - сообщили в Минздраве.



В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.



Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.



Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.



Ранее сообщалось о двух новых случаях коронавируса в Алматы. С 16 марта в Казахстане будет введен режим ЧП.