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Абаев рассказал, о чем будет предстоящее обращение Токаева к народу

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Абаев рассказал, о чем будет предстоящее обращение Токаева к народу
Фото из открытых источников
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, о чем будет предстоящее обращение президента Касым-Жомарта Токаева к народу, передает Today.kz.

"Сегодня Глава государства ввел режим чрезвычайного положения. В истории независимого Казахстана это беспрецедентный, но, увы, вынужденный шаг. Ведь как показывает практика, именно те страны, которые предприняли жесткие меры в самом начале эпидемии, смогли серьезно замедлить распространение болезни. Несмотря на то, что в​ постановлении​ Президента​ содержится перечень вводимых ограничительных мер, граждане задаются вопросами о том, как именно будет протекать их жизнь в новых условиях", - написал Абаев, отметив, что режим чрезвычайного положения, несмотря на довольно жесткие меры, не призван полностью парализовать экономическую жизнь страны.

"К примеру, продуктовые магазины, супермаркеты и их склады по всей стране будут работать в штатном режиме. Не нужно бояться, что продовольствие будет раскуплено и создавать ажиотаж. Аналогично не будет перебоев с работой детских садов. В то же время режим ЧП снимает для ряда госорганов многочисленные бюрократические барьеры, которые нужны в повседневной жизни, но в экстренных ситуациях замедляют действия правительства", - заверил он.

По данным Абаева, в понедельник, 16 марта, президент Токаев выступит с обращением, в котором будут даны конкретные установки. "После чего в течение дня государственными органами будут проработаны меры и инструкции по своим сферам, к примеру, по организации рабочих графиков, обеспечению продовольственной безопасности и медицинскими препаратами, работе медицинских учреждений, передвижению по стране и так далее. Режим чрезвычайного положения – это не статическая категория. Многие меры будут усиливаться или сниматься в зависимости от общей эпидемиологической ситуации", - сообщил министр.

"Хочу обратиться к населению с пониманием отнестись к вводимым мерам. Все ресурсы страны будут мобилизованы на борьбу с болезнью. Отдельно призываю поддержать непростой труд наших врачей, на плечи которых ложиться особая ответственность за жизни и здоровье граждан. Уже сейчас, к примеру, в городе Алматы в круглосуточном режиме 50 врачей инфекционистов и медсестер обеспечивают надлежащие условия пребывания полутора тысяч граждан на карантине. Уверен, вместе, сохраняя спокойствие, следуя рекомендациям врачей, и борясь до последнего за каждую жизнь, мы справимся с недугом", - заключил он.

С 16 марта в Казахстане будет введен режим ЧП. Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 21:36
Ну да закинут! Как бы не сняли наоборот..
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 21:24
Ну и закинули-бы каждому жителю по 300-500зелёных на карту applause...как в цивильных странах
 
 

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