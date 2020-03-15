Абаев рассказал, о чем будет предстоящее обращение Токаева к народу

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, о чем будет предстоящее обращение президента Касым-Жомарта Токаева к народу, передает Today.kz.



"Сегодня Глава государства ввел режим чрезвычайного положения. В истории независимого Казахстана это беспрецедентный, но, увы, вынужденный шаг. Ведь как показывает практика, именно те страны, которые предприняли жесткие меры в самом начале эпидемии, смогли серьезно замедлить распространение болезни. Несмотря на то, что в​ постановлении​ Президента​ содержится перечень вводимых ограничительных мер, граждане задаются вопросами о том, как именно будет протекать их жизнь в новых условиях", - написал Абаев, отметив, что режим чрезвычайного положения, несмотря на довольно жесткие меры, не призван полностью парализовать экономическую жизнь страны.



"К примеру, продуктовые магазины, супермаркеты и их склады по всей стране будут работать в штатном режиме. Не нужно бояться, что продовольствие будет раскуплено и создавать ажиотаж. Аналогично не будет перебоев с работой детских садов. В то же время режим ЧП снимает для ряда госорганов многочисленные бюрократические барьеры, которые нужны в повседневной жизни, но в экстренных ситуациях замедляют действия правительства", - заверил он.



По данным Абаева, в понедельник, 16 марта, президент Токаев выступит с обращением, в котором будут даны конкретные установки. "После чего в течение дня государственными органами будут проработаны меры и инструкции по своим сферам, к примеру, по организации рабочих графиков, обеспечению продовольственной безопасности и медицинскими препаратами, работе медицинских учреждений, передвижению по стране и так далее. Режим чрезвычайного положения – это не статическая категория. Многие меры будут усиливаться или сниматься в зависимости от общей эпидемиологической ситуации", - сообщил министр.



"Хочу обратиться к населению с пониманием отнестись к вводимым мерам. Все ресурсы страны будут мобилизованы на борьбу с болезнью. Отдельно призываю поддержать непростой труд наших врачей, на плечи которых ложиться особая ответственность за жизни и здоровье граждан. Уже сейчас, к примеру, в городе Алматы в круглосуточном режиме 50 врачей инфекционистов и медсестер обеспечивают надлежащие условия пребывания полутора тысяч граждан на карантине. Уверен, вместе, сохраняя спокойствие, следуя рекомендациям врачей, и борясь до последнего за каждую жизнь, мы справимся с недугом", - заключил он.



С 16 марта в Казахстане будет введен режим ЧП. Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу.