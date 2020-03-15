Авиакомпании обратились к казахстанцам по поводу изменения расписания

Авиакомпании SCAT и "Эйр Астана" обратились к казахстанцам в связи с введением в Казахстане с 16 марта режима ЧС, передает Tengrinews.kz.



В сообщении перевозчика SCAT отмечается, что авиакомпания еще не получила официальных распоряжений о дальнейших действиях в отношении изменения расписания.

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"Мы ведем работу по созданию плана действий в отношении граждан РК, находящихся в данный момент за пределами Казахстана, и пассажиров международных рейсов, запланированных в указанный период. Все обновления будут незамедлительно публиковаться в социальных сетях авиакомпании, а также на www.scat.kz", - говорится в сообщении.



Пассажиров, планирующих поменять дату вылета, просят писать на websales@scat.kz и ожидать ответа. Также приводятся контакты круглосуточного Центра поддержки клиентов: 8 7252 99 88 80, scat@scat.kz.

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"Приносим свои извинения, если вы не можете дозвониться сразу, из-за большого количества обращений, линии перегружены", - обратились в авиакомпании.



В свою очередь, в "Эйр Астане" напомнили, что в период действия режима ЧС (с 08.00 16 марта до 07.00 15 апреля) все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан.



"В данный момент в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому мы приносим извинения, если вам не удастся сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены.



Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней. Благодарим за понимание!" - говорится в сообщении.



Контактные данные авиакомпании: call.centre@airastana.com, +7 727 244 4477, +7 702 702 4477.