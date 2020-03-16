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Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

Просмотров:453 Опубликовано: Сегодня, 06:58
Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
Фото: ©REUTERS
Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились 10 982 человека, 343 заболевших умерли. Обновленные данные приводит Всемирная организация здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее число инфицированных во всем мире достигло 153 517 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 5375.

За пределами Китая общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 469, скончался 2531 человек.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах.


Источник: Tengrinews.kz
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