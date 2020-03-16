Из-за коронавируса хлеб в Казахстане рекомендовали продавать только в упаковке

Министерство торговли и интеграции сделало ряд рекомендаций после введения чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Так, ведомство рекомендовало ограничить функционирование крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности.



На территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры и любые другие развлекательные площадки. Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.



Продажу хлебобулочных и кондитерских изделий нужно осуществлять только в упакованном виде.



Работу непродовольственных рынков ограничили с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.



Напомним, в Казахстане начало действовать чрезвычайное положение.