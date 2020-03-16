Нацбанк сделал заявление

Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12 процентов годовых, передает Tengrinews.kz.



Эксперты отмечают, что в условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности, по оценкам международных институтов и экспертов, ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года.



С начала прошлой недели наблюдается значительная волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Динамика цены на нефть находится под влиянием событий, связанных с отсутствием договоренностей между участниками соглашения ОПЕК+ и разворачивающейся ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. С 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне 31-36,5 доллара за баррель. На утро 16 марта 2020 года котировки нефти составили 32,8 доллара за баррель.



Индексы на мировых фондовых рынках в результате негативных ожиданий среди инвесторов показали наибольшее снижение за последние 30 лет.



ФРС США на прошлой неделе объявила о предоставлении краткосрочной ликвидности на 1,5 триллиона долларов и 15 марта во внеочередном порядке снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25 процента, объявила о начале новой программы количественного смягчения на общую сумму 700 миллиардов долларов для поддержания экономики и снижения последствий возможной рецессии. Наблюдалось ослабление валют развивающихся стран и стран - экспортеров нефти.



В этих условиях для поддержания стабильности цен Национальным Банком в период с 10 по 13 марта 2020 года был принят ряд оперативных и упреждающих мер.



Повышение 10 марта 2020 года базовой ставки до 12 процентов оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость тенговых активов.



Одновременно с этим расширение процентного коридора до 1,5 п.п. призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость тенгового заимствования для банков в Национальном Банке до 13,5 процента. Ставки на денежном рынке приблизились к верхней границе обновленного коридора процентных ставок и достигли 13,48 процента. Национальный Банк на ежедневной основе проводит операции по предоставлению ликвидности банкам без ограничения в объемах.



Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях резкого изменения внешних условий торговли и дефицита предложения иностранной валюты Национальный Банк проводил валютные интервенции, выступая в отдельные периоды единственным продавцом. В частности, 10 марта 2020 года для предотвращения необоснованной волатильности курса на валютных торгах был активирован метод франкфуртского аукциона. Национальный Банк осуществлял координацию и мониторинг валютных операций квазигосударственного сектора, банков второго уровня и обменных пунктов. Это позволило абсорбировать негативное воздействие изменившихся внешних условий на обменный курс тенге, который с 6 по 13 марта снизился на 6,1 процента до 405,62 тенге за доллар.



Национальный Банк рассматривает значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность. На основе анализа складывающейся ситуации Национальный Банк пересмотрел свое видение о дальнейшей динамике цен на нефть марки Brent с 60 до 35 долларов за баррель. Новый уровень цен рассматривается в качестве базового сценария до конца прогнозного периода. Ухудшение сценарного варианта развития повысило риск выхода инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2020 году.



С настоящего момента, с учетом новых фундаментальных реалий, Национальный Банк намерен способствовать формированию равновесного курса в соответствии с политикой свободного курсообразования и инфляционного таргетирования.



Национальный Банк располагает необходимыми инструментами для дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. При необходимости будут приняты совместные и скоординированные с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка меры для сдерживания негативных последствий со стороны внешнего сектора. Национальный Банк продолжает мониторить ситуацию и сохраняет за собой право на сглаживание колебаний курса, не отражающих действие фундаментальных факторов и в случаях угрозы финансовой стабильности.



В случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном рынке и финансовом рынке страны.



Очередное плановое решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 27 апреля в 15:00.