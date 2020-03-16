Коронавирус может передаваться через наличные деньги - ВОЗ

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег при расчетах. На денежных купюрах вирус сохраняет жизнеспособность 3-4 дня



НУР-СУЛТАН, 16 мар — Sputnik. Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.



"Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней", - говорится в сообщении.



Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов.



"Наиболее безопасны бесконтактные платежи", - считает ВОЗ.



В любом случае, гражданам рекомендуется мыть руки и не трогать грязными руками лицо.



Телефоны/смартфоны рекомендуется протирать дезинфицирующими средствами.



Ситуация с коронавирусом в мире



По данным мониторинга института Джона Хопкинса всего в мире на 16 марта 2020 года заразились коронавирусом 169 385 человек, умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 пациентов.



Коронавирус в Казахстане



В пятницу, 13 марта, медики выявили первые два случая заражения коронавирусом в Казахстане.



По состоянию на 8.00 понедельника, 16 марта, зарегистрировано 9 случаев: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 7, включая 12-летнего ребенка.



С 16 марта на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение на месяц - до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.



ЧП объявлено в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией для защиты жизни и здоровья граждан.