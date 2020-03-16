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Коронавирус может передаваться через наличные деньги - ВОЗ

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Коронавирус может передаваться через наличные деньги - ВОЗ
© Sputnik
ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег при расчетах. На денежных купюрах вирус сохраняет жизнеспособность 3-4 дня

НУР-СУЛТАН, 16 мар — Sputnik. Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней", - говорится в сообщении.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов.

"Наиболее безопасны бесконтактные платежи", - считает ВОЗ.

В любом случае, гражданам рекомендуется мыть руки и не трогать грязными руками лицо.

Телефоны/смартфоны рекомендуется протирать дезинфицирующими средствами.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным мониторинга института Джона Хопкинса всего в мире на 16 марта 2020 года заразились коронавирусом 169 385 человек, умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

В пятницу, 13 марта, медики выявили первые два случая заражения коронавирусом в Казахстане.

По состоянию на 8.00 понедельника, 16 марта, зарегистрировано 9 случаев: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 7, включая 12-летнего ребенка.

С 16 марта на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение на месяц - до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

ЧП объявлено в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией для защиты жизни и здоровья граждан.


Источник: sputniknews.kz
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