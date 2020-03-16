Стоимость нефти продолжила падение

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 5,6% и находится на отметке в $30 за баррель.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,2%, до 31,88 долларов за баррель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 5,6% и находится на отметке в 30 долларов за баррель.



Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.



Эксперты в умеренно негативном сценарии прогнозируют снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40-45 за баррель. Но в случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $35 за баррель.