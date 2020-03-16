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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нельзя допустить, чтобы рост зарплат вымыло подорожание продуктов – Божко

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 11:57
Нельзя допустить, чтобы рост зарплат вымыло подорожание продуктов – Божко
Фото из открытых источников
Казахстанцы итак не доедают фруктов, рыбы и молочных продуктов.

Необоснованный рост цен снижает продуктовую покупательную способность граждан в Казахстане, заявил на правительственном часе вице-спикер мажилиса Владимир Божко, передает Today.kz.

"Казахстанцы меньше национальных норм питания на 20% едят яйца, молочные продукты, фрукты, рыбу. В этой связи вопрос стабилизации цен путем насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами играет стратегическую роль. Поскольку необоснованный рост цен практически снижает не только продуктовую покупательную способность наших граждан, но их уровень жизни в целом. Нельзя допустить, чтобы серьезное повышение зарплат и социальных пособий для большей части граждан, произошедшее в 2019 году и с начала 2020 года, а это 5,3 триллиона тенге, было вымыто из доходов за счет роста цен на продовольственные товары", - сказал Божко.

Объем затрат граждан на продукты составляет 50% от стоимости продовольственной корзины, продолжил вице-спикер.

"Внутренний рынок продовольственных товаров характеризуется высокой долей импорта по 11 видам продуктов. Приведу только некоторые цифры завоза: рыба (свежая) - 73%, сыры и творог - 49,5%, колбаса 38%, маргарин - 66%, сухофрукты практически - 100%, мясо кур - 45%", - сказал он.

По данным НПП "Атамекен" на закуп говядины из-за рубежа Казахстан в год тратит 81 млн долларов, макарон - 32 млн долларов, томатов - 39 млн долларов, лука на 21 млн долларов.

"Надо критично отнестись и к статистике. По мнению НИИ экономики АПК и развития сельских территорий МСХ, производство картофеля, овощей, мяса, молока в секторе домашних хозяйств отражается нереально. Немалый вклад в общий рост цен в стране оказали продуктовые позиции, где большая часть составляет импорт. Так, ввозимый сыр подорожал на 47%, масло сливочное на 50,3%, рыба на 42%", - отметил Божко.

Бизнес сообщество, по словам Божко, требует мер регулирования торговли на рынках и базарах, где засилье "смотрящих" исключает доступ к прилавку сельхозтоваропроизводителей, а владельцы рынков необоснованно повышают стоимость услуг.

"Думаю, здесь свое слово должны сказать прокуратура и органы власти на местах", - резюмировал он.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:49
От резкого падения цен на нефть и начала кроронавируса прошло немного времени и уже обвал.
А что будет дальше? Кранты?
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:43
Мне тоже пару лет зарплату не повышали.
 
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  • нашевсе
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:33
По данным НПП "Атамекен" на закуп говядины из-за рубежа Казахстан в год тратит 81 млн долларов, макарон - 32 млн долларов, томатов - 39 млн долларов, лука на 21 млн долларов.
И хто в этом виноват? Почему не создают условия для развития сельского хозяйства?
Я не помню шоб мне повышали з/п
 
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  • Леська
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 Qwerty567 (Посетители) Сегодня, 12:45
А что разве был рост зарплат? У нас уже 4 года никто ничего не повышал. Кого они имеют ввиду. Опять нефтяников?
 
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  • Ingul
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 490 (Посетители) Сегодня, 12:42
Сегодня(16.03.20.) доллар уже стоит 445 тенге.Это подорожание на 19% с начало марта!!!
 
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Леська (Посетители) Сегодня, 12:12
Нельзя допустить, чтобы серьезное повышение зарплат и социальных пособий для большей части граждан, произошедшее в 2019 году и с начала 2020 года...

О_О Не не не, не слышала, не вижу...
 
 

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