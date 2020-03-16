Нельзя допустить, чтобы рост зарплат вымыло подорожание продуктов – Божко

Казахстанцы итак не доедают фруктов, рыбы и молочных продуктов.



Необоснованный рост цен снижает продуктовую покупательную способность граждан в Казахстане, заявил на правительственном часе вице-спикер мажилиса Владимир Божко, передает Today.kz.



"Казахстанцы меньше национальных норм питания на 20% едят яйца, молочные продукты, фрукты, рыбу. В этой связи вопрос стабилизации цен путем насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами играет стратегическую роль. Поскольку необоснованный рост цен практически снижает не только продуктовую покупательную способность наших граждан, но их уровень жизни в целом. Нельзя допустить, чтобы серьезное повышение зарплат и социальных пособий для большей части граждан, произошедшее в 2019 году и с начала 2020 года, а это 5,3 триллиона тенге, было вымыто из доходов за счет роста цен на продовольственные товары", - сказал Божко.



Объем затрат граждан на продукты составляет 50% от стоимости продовольственной корзины, продолжил вице-спикер.



"Внутренний рынок продовольственных товаров характеризуется высокой долей импорта по 11 видам продуктов. Приведу только некоторые цифры завоза: рыба (свежая) - 73%, сыры и творог - 49,5%, колбаса 38%, маргарин - 66%, сухофрукты практически - 100%, мясо кур - 45%", - сказал он.



По данным НПП "Атамекен" на закуп говядины из-за рубежа Казахстан в год тратит 81 млн долларов, макарон - 32 млн долларов, томатов - 39 млн долларов, лука на 21 млн долларов.



"Надо критично отнестись и к статистике. По мнению НИИ экономики АПК и развития сельских территорий МСХ, производство картофеля, овощей, мяса, молока в секторе домашних хозяйств отражается нереально. Немалый вклад в общий рост цен в стране оказали продуктовые позиции, где большая часть составляет импорт. Так, ввозимый сыр подорожал на 47%, масло сливочное на 50,3%, рыба на 42%", - отметил Божко.



Бизнес сообщество, по словам Божко, требует мер регулирования торговли на рынках и базарах, где засилье "смотрящих" исключает доступ к прилавку сельхозтоваропроизводителей, а владельцы рынков необоснованно повышают стоимость услуг.



"Думаю, здесь свое слово должны сказать прокуратура и органы власти на местах", - резюмировал он.