Стало изветсно, когда Касым-Жомарт Токаев выступит с телеобращением

Его покажут в эфире всех республиканских телеканалов.
Точное время, в которое Президент Казахстана выступит с обращением к гражданам, назвал пресс-секретарь Главы государства, передает Today.kz.
"Телевизионное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан будет показано в эфире республиканских каналов сегодня в 14-00", - сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.
Напомним, указ о введении режима ЧП подписан 15 марта. Режим вступил в действие с 8:00 16 марта. Он продлится до 15 апреля.
Ранее министр информации и общественного развития сообщил, о чем пойдет речь в обращении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.