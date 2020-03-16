Стало изветсно, когда Касым-Жомарт Токаев выступит с телеобращением

Его покажут в эфире всех республиканских телеканалов.



Точное время, в которое Президент Казахстана выступит с обращением к гражданам, назвал пресс-секретарь Главы государства, передает Today.kz.



"Телевизионное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан будет показано в эфире республиканских каналов сегодня в 14-00", - сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.



Напомним, указ о введении режима ЧП подписан 15 марта. Режим вступил в действие с 8:00 16 марта. Он продлится до 15 апреля.



Ранее министр информации и общественного развития сообщил, о чем пойдет речь в обращении.